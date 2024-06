Domenica 9 Giugno 2024, 07:16 - Ultimo aggiornamento: 07:37

Sono teatro di risse e aggressioni ma anche luoghi di ritrovo di pregiudicati e "basi" di spaccio: le denunce aumentano e, di riflesso, crescono anche i provvedimenti di sospensione delle attività per molti locali. L'ultimo, firmato dal Questore, riguarda un bar di Trastevere già rimbalzato agli onori delle cronache perché qui moltissimi giovani, fra cui diversi minori, acquistarono alcolici nel settembre del 2023 prima di assaltare un condominio non distante. Di più: nonostante i provvedimenti che erano stato già adottati, compresa la revoca del titolo abilitativo di attività di esercizio da parte del Campidoglio, il titolare (un bengalese di 36 anni) era riuscito con l'escamotage del trasferimento di un'altra licenza a riaprire il bar prima di essere nuovamente sanzionato. Ad oggi sono una ventina i provvedimenti articolo 100 del Tulps disposti da via di San Vitale un numero in crescita se si tiene conto del fatto che le misure analoghe nel 2023 furono 49.

I PRECEDENTI

LA SOMMINISTRAZIONE

Dall'Opus Club di via Sacconi al Flaminio chiuso anche in ragione dell'aggressione subita da due ragazzine che rimasero ferite mentre ballavano allo Studio sette di Grottarossa dove, lo scorso aprile, tre clienti diedero vita a una rissa che si concluse con il ferimento di un uomo portato poi, in codice rosso, al pronto soccorso. Ancora: a San Lorenzo fu chiuso un altro locale di via dei Marsi che figurava formalmente come un circolo dove all'interno però insieme a vino e superalcolici veniva "servita" anche la cocaina. Quando la polizia intervenne il titolare provò a disfarsi dello stupefacente urlando alla cameriera dietro al bancone «butta tutto». Nonostante questo, furono sequestrate diverse dosi di "bianca" già pronte a essere vendute e fra i clienti furono contate diverse persone con precedenti in tema di stupefacenti. Analogo contesto in via Casilina dove gli agenti del commissariato Torpignattara in due diverse occasioni furono costretti a intervenire per risse a aggressioni. Fra i clienti, diversi quelli con precedenti sia per spaccio che per reati contro il patrimonio.E sempre sulla Casilina a metà maggio fu chiuso un ristorante poiché durante una rissa fra clienti, uno degli uomini coinvolti, armato di pistola, esplose un colpo che fortunatamente non ferì nessuno. Faro poi sull'area intorno alla stazione Termini. Il 18 maggio scorso fu comunicato l'ennesimo provvedimento di revoca della licenza stavolta per un centro scommesse, considerato e rivelatosi poi centro di ritrovo di pregiudicati. In via Giovanni Amendola le forze dell'ordine erano più volte intervenute prima che arrivasse la misura perché in quel centro scommesse non solo diverse persone rimasero ferite nel corso delle molteplici risse ma anche perché furono scoperti con seguente arresto in flagranza nordafricani che spacciavano hashish e cocaina.La criticità maggiore tuttavia riguarda la somministrazione, ovvero la vendita di alcolici e superalcolici a minorenni. Perché se è vero, come pure i provvedimenti ad oggi emessi hanno accertato, che lo spaccio di fronte ai locali ha ripreso a viaggiare veloce dopo la brusca frenata durante la pandemia da Covid-19, nelle aree della movida romana ma anche in quelle più periferiche le associazioni di diversi quartieri sono tornate a denunciare situazioni insopportabili. Situazioni che si accompagnano quasi sempre a risse fra ragazzini, con comitive che tirano fino a tarda notte, che accusano malori, che restano impigliate in aggressioni nate per futili motivi e alimentate proprio dall'abuso di alcol. Stando anche all'andamento registrato da diversi pronto soccorso, nel fine settimana non mancano i minori che vengono accompagnati perché hanno perso coscienza od hanno accusato malori per l'abuso di alcolici. «Gli amici che li portano quasi sempre - racconta un sanitario - spariscono prima dell'arrivo dei genitori del paziente».© RIPRODUZIONE RISERVATA