Europa League, Roma-Servette stasera all'Olimpico: ecco il piano trasporti e viabilità

l fischio d'inizio è alle ore 21, ma già alle 18.30 i cancelli dello Stadio Olimpico si apriranno per ospitare i tifosi per l'incontro, valido per la seconda giornata del girone di andata della Uefa Europa League, fra la As Roma e il Servette FC.

Il piano messo a punto dalla Questura per la giornata di oggi prevede anche una massiccia presenza di sostenitori della squadra ospite anche nelle strade del centro.

Per questo dall'ora di pranzo di ieri e fino alle 8 di mattina di domani, venerdì 6 ottobre è previsto il transennamento delle fontane di Trevi, della Barcaccia, delle Naiadi in piazza della Repubblica, del Tritone in piazza Barberini, le fontane in piazza del Popolo e in piazza Navona. Possibili chiusure anche per le stesse piazza di Trevi, piazza di Spagna e Trinità dei Monti. Il presidio della scalinata è assegnato alla Polizia Locale di Roma Capitale.

Considerando che le tifoserie straniere sono solite ritrovarsi in un pub di via del Colosseo, da ieri ora di pranzo e fino a domani mattina è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in sosta su via Cavour tra largo Corrado Ricci e via del Cardello.

Per l'accoglienza e l'afflusso allo Stadio Olimpico, nella giornata di oggi, in piazzale delle Canestre sarà allestito un punto di raccolta da dove la tifoseria ospite sarà accompagnata all'Olimpico a bordo di bus Atac.

Entro le 8 di questa mattina dovranno essere rimossi i veicoli da piazzale delle Canestre, viale Washington tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale Fiorello La Guardia tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre, via del Galoppatoio. Prevista una chiusura al transito da via San Paolo del Brasile a viale Washington/piazzale Flaminio.

Per ragioni di viabilità e sicurezza, previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso dell'impianto del Foro Italico.

Per i tifosi della Roma con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate, come quelle nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure al traffico nell'area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Le chiusure non interesseranno, comunque, mezzi di soccorso e pronto intervento. A proposito di viabilità, da ricordare il cantiere di piazza Pia (San Pietro).

Traffico e cambi di marcia con il nuovo cantiere di Piazza Pia (foto di Claudia Rolando / AG Toiati)

La raccomandazione, quindi, è quella di evitare di passare in zona San Pietro/Castel Sant'Angelo, utlizzando come alternativa in quest'area della città la direttrice via Leone XIII-circonvallazione Clodia.

Le informazioni di dettaglio per i mezzi del trasporto pubblico possono essere reperiti sul sito di Roma Mobilità

