Roma, spara contro l'ex moglie fuori da un ristorante di Ponte Milvio: fermato 38enne. Nel 2021 l'uomo fu arrestato per maltrattamenti

Tentato femminicidio a Roma nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Un uomo di 38 anni è stato fermato dalla polizia per avere esploso un colpo di arma da fuoco in direzione della ex moglie. Il fatto è avvenuto in via Riano, a poca distanza da Ponte Milvio. Nell'aprile del 2021 l'uomo, di origini albanesi, era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ai danni della donna.

Cosa è successo

La richiesta di aiuto della donna al 112 è arrivata poco dopo le 2 del mattino. Sopraggiunti sul luogo i poliziotti hanno ascoltato il racconto della vittima: uscita da uno dei locali di via Flaminia, donna e cognato, hanno trovato l'ex marito di lei insieme a un ragazzo. Dall'incontro è scaturita una lite al culmine della quale l'ex coniuge, un 38enne di origini albanesi, avrebbe preso una pistola e tentato di sparare un colpo all'indirizzo della ex moglie e del cognato. Il proiettile, fortunatamente, ha mancato di poco i due, andando a colpire la vetrata di un locale dove, in quel momento, non c'era nessuno. Il 38enne, subito dopo aver sparato, è fuggito con l'amico a bordo di una berlina. A riscontro di quanto raccontato gli agenti hanno trovato, ad un'altezza di poco più di un metro e mezzo da terra, il foro nel vetro di un ristorante. Con i dati e le testimonianze raccolte sul posto i poliziotti, con l'apporto della sala operativa della Questura di Roma, hanno iniziato le indagini e le ricerche dei sospettati.

L'uomo si era nascosto

Il ragazzo che accompagnava il 38enne è stato trovato in strada nel quartiere Battistini. Più articolate le ricerche di colui che ha sparato: i poliziotti della sezione Volanti sono arrivati in un appartamento di Selva Candida nelle vicinanze del quale era parcheggiata l'auto segnalata. Avendo la certezza che l'uomo, pur non rispondendo alle chiamate, era in quell'abitazione, con l'aiuto dei vigili del fuoco, gli agenti sono entrati da una finestra trovando il 38enne dentro un armadio nascosto tra i vestiti. Le perquisizioni non hanno al momento permesso di trovare la pistola. Sul luogo è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi tecnici e sono stati fatti vari sequestri tra cui la berlina tedesca. La vittima ha formalizzato negli uffici del distretto Ponte Milvio la denuncia per l'accaduto. Al termine degli accertamenti il 38enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia giudiziaria operante perchè gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. L'indagato è stato traferito in carcere. La Procura ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari (Gip) del tribunale di Roma la convalida della misura pre-cautelare adottata. Indagato in stato di libertà per favoreggiamento anche l'uomo che era in compagnia del 38enne.