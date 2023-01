Roma, la pista di pattinaggio di Ice Christmas a Ponte Milvio aperta fino all'8 gennaio

È vero, il Natale è già passato e il 2022 è ormai un ricordo, eppure fino all’8 gennaio continueremo con gioia a sentire un’allegra atmosfera festiva. L’Ice Christmas di Ponte Milvio, ad esempio, ci permetterà di trascorrere con spensieratezza questi ultimi giorni meritati di vacanza.

L’estesa pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 ed è collocata nell’area chiamata “ex poligono Farnesina”. Tuttavia, non è il solo allestimento lì presente: per tutti coloro che non vogliono cimentarsi direttamente nel pattinaggio e che desiderano solamente passeggiare o fare qualche compera, ci sono graziosissimi stand nei quali poter trovare articoli d’artigianato, composizioni floreali, giocattoli e tanto altro ancora.

“Fra poco ricomincia la scuola; approfitto di questa pausa natalizia per far svagare mia figlia… speriamo che in questo modo affronti il secondo quadrimestre con una bella grinta!” afferma una mamma, intervistata mentre tiene sotto controllo Martina, la bimba, che nel frattempo pattina felice.

“Non ho più l’età per mettermi i pattini ai piedi, però mi piacciono questi mercatini; è come se fossi in Alto Adige, manca solo la neve!” dichiara una signora accompagnata dal marito.

Luci, colori, spettacoli dal vivo e djset: tante iniziative per tanto divertimento! iniziative queste che non tengono di certo conto dell’età: all’Ice Christmas, bambini, ragazzi ed adulti potranno godersi al meglio questi ultimi momenti di riposo prima di tornare ai propri doveri quotidiani!