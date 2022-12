Roma, il Pala Tiziano non aprirà a gennaio: l'inaugurazione del palazzetto slitta a settembre

Slitta da fine gennaio a settembre l'inaugurazione del Pala Tiziano, il palazzetto dello sport, destinato alle squadre di basket e pallavolo di Roma. Allo stanziamento iniziale di 3,2 milioni di euro per la riqualificazione, della giunta precedente, per ristrutturare il Pala Tiziano, il Campidoglio ha reperito un finanziamento integrativo di 2,1 milioni di euro per includere tutti gli interventi che pure erano necessari ma non erano contemplati: vetri rotti e infissi arrugginiti da sostituire, la volta che presenta macchie di pioggia e va messa in sicurezza e affrescata, l'impianto di climatizzazione che prevedeva un motore molto forte ma non un sistema altrettanto adeguato, l'illuminazione e la videosorveglianza degli esterni, la riqualificazione dell'area per autorità e stampa. Stamattina, in occasione di un sopralluogo in viale Tiziano, l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, ha chiarito: «Ai 3,2 milioni dell'appalto della giunta precedente, abbiamo dovuto prevedere 2,1 milioni di integrazione. E ora stiamo parcellizzando gli interventi per andare in modo più rapido. È tutto finanziato, fino addirittura al collaudo del tabellone: avremo una struttura pronta, chiavi in mano, per settembre».

I lavori

Al momento «è stata completata la prima parte dei lavori, l'appalto ereditato e che avrebbe dovuto consegnare il palazzetto. Ci sono passi in avanti ma così non è agibile. Siamo a riusciti ad appaltare nuovi lavori non previsti nel primo appalto. Questo ci permette di guadagnare tempo - ha sottolineato l'assessore -. Abbiamo tentato di fare un miracolo per aprire prima, pure a capienza ridotta, ma dal punto di vista tecnico è impossibile, seppur guardandolo il palazzetto apparentemente sembra agibile, in realtà ci sono alcuni passaggi mancanti che non ci consentiranno di poterlo aprire a fine gennaio, neanche a capienza ridotta. I lavori - ha assicurato Onorato - però stanno andando avanti speditamente e per settembre faremo in modo che le società professionistiche di pallavolo e basket, ma anche altre attività sportive che possono incastrarsi con questi calendari, abbiano finalmente una casa».

E quando aprirà la gestione del Palazzetto dello Sport in zona Flaminio non sarà affidata a un singolo soggetto: dovrà essere principalmente la casa delle squadre professionistiche di basket e pallavolo della Capitale. «Dobbiamo garantire alle squadre professionistiche, di pallavolo e basket, di giocare qui a prezzi calmierati, perchè questa è casa loro - ha detto Onorato -. Capiremo se sarà il Comune a garantire questo principio o se possano nascere delle Ati che lo garantiscano. Dobbiamo garantire la copertura delle spese ma anche il ritorno a casa loro delle squadre di basket e pallavolo, faremo valutazioni con le federazioni ma è escluso l'affidamento a un singolo, dobbiamo garantire che lo sport si esprima». (Rer) NNNN