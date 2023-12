Roma, "Le ex colonie portoghesi: media e decolonizzazione", dal 10 al 14 dicembre.

L’indipendenza delle colonie portoghesi si realizza alla fine del lungo processo di decolonizzazione degli stati africani: gli ultimi paesi del continente a liberarsi dal colonialismo europeo furono proprio Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, e Mozambico tra il 1973 e il 1975, dopo anni di guerra contro il Portogallo. Nel gennaio 1973 l’uccisione del più importante leader anticoloniale, Amílcar Cabral, segna un momento di svolta fondamentale. Dopo la rivoluzione dei Garofani del 1974 in Portogallo, le ex colonie portoghesi in Africa raggiungono l’indipendenza, da ultime Angola e Mozambico nel 1975.

Cinquant’anni dopo, si vuole ricordare questi eventi attraverso un'iniziativa in programma nella Capitale dal 10 al 14 dicembre tra Casa del Cinema, Sapienza Università di Roma, Università Roma Tre e sede dell'AAMOD. L'obiettivo è quello di focalizzare il ruolo del media - cinema, televisione, fotografia - rispetto alle ex colonie portoghesi, soffermandosi sui cineasti e cineaste che hanno saputo, con le loro opere, raccontare le guerre d'indipendenza e gli anni immediatamente successivi.

L'evento, dal titolo Le Ex colonie portoghesi: media e decolonizzazione, consta di una rassegna cinematografica, un convegno scientifico e due giornate di studio per gli studenti universitari. È un'iniziativa promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS, con la Fondazione Gramsci, CSC-Cineteca Nazionale, Sapienza Università di Roma,

Concordia University (Montreal), University of Warwick, in partnership con ICNOVA-UNL, Università di Roma Tre, Cattedra Antonio Lobo Antunes (Università degli studi di Milano - Istituto Camões di Lisbona), Istituto Ernesto de Martino, Centro Studi sull’Africa Contemporanea (CeSAC) dell’Università di Napoli L’Orientale, Centro Amilcar Cabral di Bologna, Fondazione Lelio e Lisli Basso onlus, Casa del Cinema di Roma, e Consulta Universitaria Cinema.

Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica del Portogallo in Italia.

La direzione scientifica del progetto è di Luca Peretti (Warwick) e Paola Scarnati (AAMOD), organizzato all’interno della serie “Il progetto e le forme di un cinema politico - VII edizione”.

Il convegno è organizzato da Luca Caminati (Concordia University, Montreal), Damiano Garofalo (Sapienza Università di Roma), Luca Peretti (University of Warwick), Paola Scarnati (AAMOD) con Maria do Carmo Piçarra (ICNOVA-UNL).

Sono stati invitati i rappresentanti delle Ambasciate in Italia dell'Angola, Guinea Bissau, Capoverde e Mozambico.

IL PROGRAMMA

Casa del Cinema

Sala Cinecittà

Largo M. Mastroianni 1 · Roma ingresso libero

domenica 10 dicembre

16:30

- Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? (Ettore Scola, 1968, 122’, CSC-CN).

Presentano Silvia Scola e Paola Scarnati

19:00

- Portogallo: paese tranquillo

(Jordà Joaquìn, 1969, 36’, AAMOD). Intervengono Vincenzo Vita (presidente AAMOD) e Bernardo Futscher Pereira (Ambasciatore del Portogallo in Italia)

20:30

- I dannati della terra

(Valentino Orsini, 1969, 100’, 35mm, CSC-CN).

Intervengono Alberto Anile (Conservatore CSC-CN) e Kadigia Bove (attrice)

lunedì 11 dicembre

15:00

- Documenti sui movimenti di liberazione Frelimo - MPLA

(Alfredo Melgar 1970, 30’, AAMOD). Presenta: Gabriele Ragonesi (AAMOD) a seguire

Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969, 129’, CSC-CN).

Presenta: Roberto Silvestri

18.00

- Labanta Negro

(Piero Nelli, 1966, 40’).

Presenta: Marina Piperno (produttrice)

19:00

- Africa nera, Africa rossa

(Carlo Lizzani, 1978, episodio 1, 60’, RAI). Presenta: Giovanni Spagnoletti

21:00

- Africa nera, Africa rossa

(Carlo Lizzani, 1978, ep. 2-3, 120’, RAI)

martedì 12 dicembre

15:00

- Dalla periferia al mondo: Reggio Emilia nel sostegno alle lotte di liberazione delle colonie portoghesi

A cura di Elisa Alberani (Università degli Studi di Milano Statale), Mario Lanzafame (Ricercatore-archivista), Carlo Podaliri (Ricercatore-archivista). Chair: Dario Cecchi (Sapienza Università di Roma)

- Dieci giorni con i guerriglieri del Mozambico libero

(Franco Cigarini, 1972, 24’, e documenti conservati nell’Archivio Soncini-Ganapini e nell’Archivio Cigarini (Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia).

17:00 - Maputo

(Elena Bedei, 1977, 12’, AAMOD). Interviene: Elena Bedei

17:30

Mila Turajlic, Filming for Frelimo: Dragutin Popovic & Filmske Novosti

- Non-Aligned Newsreels performance lecture (in inglese).

Introduce Luca Peretti (University of Warwick)

a seguire Augusta Conchiglia in conversazione con Maria do Carmo Piçarra (ICNOVA-UNL) (in inglese)

a seguire

A proposito dell’Angola (Stefano di De Stefani e Augusta Conchiglia, 1968, 90’, CSC-CN).

21.00

Spell Reel

(Filipa César, 2017, 95’)

Filipa César in conversazione con Luca Caminati (Concordia University) e Masha Salazkina (Concordia University) (in inglese)

mercoledì 13 dicembre

Convegno internazionale e proiezioni

h. 10:15-19:00

Sapienza Università di Roma Aula Giorgio Levi dalla Vida (sede ex-Vetrerie Sciarra) Via dei Volsci 122 · Roma

ingresso libero

10.15

Saluti istituzionali:

Damiano Garofalo (Sapienza Università di Roma)

Francesco Giasi (direttore Fondazione Gramsci)

Christian Uva (vicepresidente della Consulta Universitaria di Cinema)

Vincenzo Vita (presidente dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS)

10.30 PANEL 1

Italian Anticolonial Cinema and Guinea-Bissau, Cape Verde, Angola, Mozambique

Chair: Ermanno Taviani (Università di Catania)

Anticolonial Italian cinema and the former Portuguese colonies

Luca Caminati (Concordia University) e Luca Peretti (University of Warwick)

«Il nostro scacco»? Prassi istituente e strategie dell’impersonale nel film "I dannati della Terra" (1969)

Marco De Bartolomeo (Università di Verona)

I dannati della terra e le riprese del 1967 in Guinea Bissau tra l’Ager Film e l ́Unitelefilm

Mariano Mestman (Università de Buenos Aires)

Women’s gazes on Angola’s liberation struggle: political images by Augusta Conchiglia and Sarah Maldoror

Maria do Carmo Piçarra.

14.30 PANEL 2

Mozambique’s Internationalist Struggles

Chair: Alessandro Triulzi (Università di Napoli “l’Orientale”),

Proiezione di un brano dell’intervista a Marcelino dos Santos (Frelimo) conservata all’AAMOD

Trajectories of Internationalist Cinema: the Case of Oficina-Samba in the Portuguese and Mozambican Revolutions. Circulation of Archives, Radical Pedagogy, and Technological Tropicalism

Raquel Schefer (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Brazilian Film Workers and the Mozambican National Film Institute

Inês Cordeiro Dias (University of Leeds)

The Time of the Leopards and Tensions within Non-Aligned Solidarities

Sima Kokotović (Concordia University)

16:45 PANEL 3

Anticolonial Solidarity in Guinea- Bissau, Capo Verde, and beyond

Chair: Gabriele Siracusano (CNR-Fondazione Gramsci)

Proiezione di un brano dell’intervista ad Amílcar Cabral conservata all’AAMOD

Diplomatic Weapon or Fiction? The role of women in the filmography of the PAIGC liberation struggle

Catarina Laranjeiro (Instituto de Historia Contemporanea)

Solidarietà internazionalista e riuso politico dell’archivio.

La pratica di Chris Marker

Beatrice Buzi (ricercatrice indipendente)

The transnational path of an imaginary anti-colonial war: the case of Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969)

Rui Lopes (Instituto de Historia Contemporanea)

18.30

Il fondo AAMOD e un film ritrovato Alice Ortenzi (AAMOD)

Proiezione

Recostrução educaçao

(Serge Michel, Florentino Flora Gomes, Sana na N’hada, Jose Bologna, Josefina Lopes Crato, 1977, 25’, Guinea Bissau)

giovedì 14 dicembre

Convegno internazionale e proiezioni h. 9:30-13:30

Sapienza Università di Roma Aula Giorgio Levi dalla Vida (sede ex-Vetrerie Sciarra) Via dei Volsci 122 · Roma

ingresso libero

9:30 PANEL 4

The Militant Image Archives

Chair: Andrea Gelardi

(Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

9:45

Proiezione di brani della Conferenza internazionale di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi (1970) e Conferenza stampa di Agostino Neto, conservati all’AAMOD. Introduce Giorgio De Marchis (Università di Roma Tre)

“Il 25 aprile è nato in Africa”: immagini e immaginario di Uliano Lucas e Bruno Crimi, Vincenzo Russo (Università degli studi di Milano - Cattedra António Lobo Antunes Istituto Camões)

Ascoltare le lotte di liberazione. Tracce sonore e dischi nell’archivio dell’Istituto Ernesto de Martino- Mariamargherita Scotti (Istituto Ernesto de Martino), Il patrimonio sulle ex colonie portoghesi nelle teche Rai, Francesca Maria Cadin (Rai)

11.30 PANEL 5

Campo e controcampo sul 2o Congresso Mondiale degli scrittori e artisti neri (1959) Archivi in dialogo a partire da Présence Africaine à Rome (Paulin Soumanou Vieyra, 1959). Intervengono Alessia Di Eugenio (Università di Bologna), Francesca De Rosa (Università di Napoli “l’Orientale”), Liliana Ellena (Ricercatrice Indipendente)

Chair: Michele Colucci (CNR)

12.45

Tavola rotonda conclusiva

AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) Sala Zavattini Via Ostiense 106 · Roma

ingresso libero

16:00

Madina Boe (José Massip, 1969, 30’, ICAIC).

Introduce Luis Ernesto Donas (regista, Cuba) e Milena Fiore (AAMOD)

- La vittoria è certa (Lionello Massobrio, 1979, 81’).

Introduce Giandomenico Curi, Seminari di studio destinati agli studenti e alle studentesse universitarie giovedì 7 dicembre presso Università di Roma Tre Aula Parco-Dams, Via Ostiense 139 · Roma ingresso libero

9:00 - 11:00 proiezione

Queimada

(Gillo Pontecorvo, 1969)

11:00 - 12:15

“Queimada di Gillo Pontecorvo tra storia e metafora” con Giorgio De Marchis (Università di Roma Tre), Ivelise Perniola (Università di Roma Tre), Ermanno Taviani (Università di Catania).

martedì 12 dicembre

Sapienza Università di Roma Aula Giorgio Levi dalla Vida (sede ex-Vetrerie Sciarra) Via dei Volsci 122 · Roma

ingresso libero

10:00 - 12:00

“Approaches to Global Cinema” con Luca Caminati (Concordia University) e Masha Salazkina (Concordia University) (in inglese).