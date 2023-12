Giovedì 7 Dicembre 2023, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 06:38

Ha attraversato la strada di colpo, via Giovanni Antonelli, e quella Fiat Panda che procedeva verso piazza Pitagora non l'ha potuto evitare. È piombato sul cofano prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono gravissime: ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I è di fatto inoperabile. Oltre ad alcune fratture ha riportato un serio trauma cranico.

Un altro pedone ieri pomeriggio è stato investito. È un italiano del 1997, K. M. S., che si trovava in zona per svolgere alcune commissioni mentre i genitori, avvertiti intorno alle 18 di ieri, sono arrivati da Ancona solo a sera inoltrata. Ore di angoscia e dolore: ieri sera di fronte al pronto soccorso dell'ospedale c'erano diversi amici fra cui il compagno appunto. Ed erano tutti sotto choc per quanto accaduto. Il 26enne è impiegato da tempo in un negozio, vive con il compagno da diversi mesi e ieri pomeriggio era nel quartiere per compiere alcune commissioni. «Un ragazzo speciale, speriamo solo si risvegli. Ora vogliamo solo che si riprenda», dicevano in coro fra le lacrime.

LE INDAGINI

Sul posto ieri pomeriggio, l'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30, sono arrivati i vigili urbani del II Gruppo Parioli . Ad investire il ragazzo una 75enne alla guida della Panda che si è fermata a prestare soccorso ma che alla municipale avrebbe detto di non essere riuscita ad evitarlo. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 28 distante anche se non troppo dalle strisce pedonali. Il ragazzo convinto che non sopraggiungesse nessuno, pare abbia attraversato di getto venendo colpito dall'auto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e alla conducente, come da prassi, sono stati eseguiti tutti gli esami di rito. Ovvero l'alcol e il drug test. I rilievi sono andati avanti per diverse ore e i vigili hanno acquisito anche alcuni video di impianti di videosorveglianza di alcune attività commerciali che si trovano sulla strada e che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell'incidente. Quello di ieri è solo l'ennesimo incidente automobilistico in cui un pedone resta coinvolto. Una lunga lista nera che conta 180 vittime della strada dall'inizio dell'anno di cui 39 pedoni. Il primo dicembre scorso, in via Pieve di Cadore (zona Trionfale) un 88enne romano è stato investito morendo sul colpo.