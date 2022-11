Piazza Bologna, l'incendio al chiosco del parco di via di Villa Massimo, Del Bello: «Faremo un caffé letterario»

Nei giardini di via di Villa Massimo aprirà un caffé letterario. È la promessa di Francesca Del Bello, presidente del Municipio II, dopo l'incendio che mercoledì notte ha devastato il piccolo parco Giuseppe De Meo nel cuore del quartiere. Si tratta di un'area verde che ospita anche un' area giochi e che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie dell'intera zona di piazza Bologna. La struttura, pericolante e abbandonata da diverso tempo, che insiste dentro il giardino è andata a fuoco. Sei squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto operare per spegnere l'incendio.

Roma, incendio vicino Villa Torlonia: fiamme nel parco di Villa Massimo, a fuoco un chiosco e dei fabbricati in legno. Nessun ferito

«Fortunatamente non c’erano persone nei paraggi delle fiamme che hanno superato alcuni metri, mentre risultano danneggiate alcune auto. Ora sono in corso gli accertamenti delle autorità e il Municipio è stato nominato custode giudiziario dello spazio. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine l’incendio sembrerebbe doloso ma bisognerà attendere i prossimi giorni per avere notizie certe. Da tempo ci stavamo occupando di quello spazio vincolato dalla Sovrintendenza dopo la riapertura di Villa Massimo. La struttura che è andata a fuoco, per lo più abusiva, sarebbe stata demolita dal Municipio a breve. Ed è già pronto il progetto per realizzare un piccolo caffè letterario in linea con le indicazioni della Sovrintendenza. Ora aspetteremo l’esito delle indagini per andare velocemente avanti con questo percorso e restituire dignità e bellezza ad uno spazio importante del nostro territorio». Così in una nota la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello.

Incendio oggi a Roma, fiamme a Villa Massimo - Video