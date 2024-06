Roma, finto tamponamento con lo scooter per rubare l'orologio: ma un autista urta i rapinatori e recupera la refurtiva

Prima hanno dato un colpo alla macchina facendo finta di essere tamponati e poi con il classico trucco dello specchietto gli hanno violentemente strappato l’orologio. E’ successo al semaforo di viale Parioli. Vittima un signore di 62 anni a cui è stato rapinato un Patek Philippe.

Cosa è successo

I rapinatori non hanno fatto in tempo a fuggire a bordo di uno scooter nero che sono stati tamponati dalla macchina di un’altra auto automobilista che aveva assistito alla scena. Lasciato il motorino a terra sono fuggiti a piedi inseguiti da altri passanti.in questo modo l’orologio è stato recuperato. L'episodio è avvenuto in via del sacro cuore di Maria, angolo viale Parioli.

La vittima

Il signore vittima della rapina ha riportato una ferita al polso, era in auto con la moglie: “Ci hanno fatto abbassare il finestrino con la scusa di essere stati urtati. In un secondo si sono avventati su mio marito, abbiamo provato a fermarli. Ci hanno strattonato in maniera violentissima “.