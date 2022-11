Roma, cinghiale alla stazione ferroviaria di Nuovo Salario. «Una signora con 2 bambini gli sono passati vicino»

I cinghiali arrivano anche al Nuovo Salario. Continuano a moltiplicarsi gli avvistamenti degli “ungulati” che si avvicinano sempre più ai centri abitati e all’uomo. Dopo aver conquistato Roma nord, dopo la Balduina, la Serpentara, Fidene, Porta di Roma i cinghiali conquistano anche Nuovo salario.

L’ultimo avvistamento è di ieri pomeriggio alle 17: «Stava tranquillamente passeggiando sul marciapiede, in via Molazzana dove c’è la stazione ferroviaria di Nuovo Salario - dice sorridendo Maurizio - forse andava a prendere il treno (continua sarcastico, ndr), l’ho avvistato prima alle 17, sono tornato dopo circa 45 minuti e stava ancora lì, si era spostato dal marciapiede all’ingresso della stazione, era tranquillo e solo soprattutto, la gente se lo guardava incredula e non faceva nulla, era molto grosso, ho pensato subito ai bambini che in quel momento stavano uscendo da scuola a due passi da lì in piazza piazza Minucciano c’è l’istituto Piaget - Maiorana, infatti ho visto una signora con due bambini passargli vicino».

E’ di maggio il ricordo di quell’attacco di un branco di cinghiali alla Balduina capaci di scaraventare a terra una donna che stava portando a spasso i cani. La donna, nonostante lo choc, riuscì a scappare alzando di peso il proprio cane e trovando rifugio nell'androne del palazzo. «Mia moglie Francesca ha chiamato la Polizia municipale - conclude Maurizio - spero che poi siano intervenuti, noi siamo andati via». E di ottobre invece l’aggressione sempre di un cinghiale in via Fiastra a Colle Salario che manda una donna in codice giallo al Pertini con un pericoloso trauma cranico. Intanto tra i residenti continua a montare la rabbia per questa “difficile convivenza” con gli ungulati che spesso porta a epiloghi difficili da raccontare.