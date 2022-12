Il Natale arriva a Ponte Milvio: inaugurato l'albero di fronte alla storica torretta Valadier

Ponte Milvio si illumina a festa. Inaugurato questa sera il moderno albero di Natale allestito di fronte alla storica torretta Valadier. A ‘tagliare il nastro’ c’era il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati che, insieme all’assessore alla Cultura, Tatiana Marchisio, ha organizzato l’evento nell’ambito della manifestazione “15 alberi per il Municipio 15”. Per l’occasione si è esibito in piazza anche il coro “Note controvento”. “Con questa iniziativa – ha commentato Torquati - vogliamo far emergere il senso di comunità. Abbiamo cercato di unire con un filo rosso tutti i territori del nostro municipio, che è grandissimo. Per questo abbiamo voluto organizzare 15 appuntamenti, uno per ogni quartiere. Vogliamo che tutti si sentano parte dello stesso territorio e lo vogliamo fare proprio ora che possiamo rivivere le piazze”. Tante le persone che, nel giorno di festa in cui tradizionalmente ci si dedica alle decorazioni natalizie, hanno partecipato all’iniziativa. Tra i presenti anche l’assessore al Commercio del municipio XV, Tommaso Martelli ed il consigliere municipale Max Petrassi.