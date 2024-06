Sabato 8 Giugno 2024, 06:55

Assolto perché «il fatto non sussiste». Si è chiuso ieri mattina al tribunale di Roma il processo per evasione dagli arresti domiciliari a carico di Pietro Genovese, già condannato in via definitiva per omicidio stradale a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la morte delle due sedicenni romane Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli investite a corso Francia la notte del 21 dicembre 2019. Il giudice monocratico di piazzale Clodio ha sostanzialmente accolto la richiesta della Procura che, chiedendo l'assoluzione, ha affermato che non sono emersi elementi tali da potere dimostrare la colpevolezza di Genovese nel corso del processo.

I FATTI



La vicenda risale al 16 gennaio 2021. Sono le 17,50 quando i carabinieri della compagnia Parioli, secondo quanto sosteneva l'accusa, dopo essersi recati sotto casa della famiglia di Genovese, nella zona del quartiere Trieste, per effettuare un controllo di rito, citofonano varie volte non trovando a casa il ragazzo. Suonano fino alle 18,04, ma non ricevono risposta. Durante un controllo precedente, poco prima delle 16, il giovane viene invece trovato a casa. Ed è presente anche nella verifica successiva, alle 20. L’assenza nel tardo pomeriggio basta per procedere così a notificare l’evasione. Genovese, durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari, aveva ricevuto altre due segnalazioni, che però non sono sfociate in nessun procedimento penale.

IL PRECEDENTE



Il 22 maggio del 2020 i carabinieri, chiamati dai vicini di casa del ragazzo, compilano un verbale nel quale parlano di «schiamazzi e musica tenuta a tutto volume» nell’abitazione dell’imputato, che si trovava insieme ad alcuni amici, come permesso dal giudice. Il 28 luglio del 2021, invece, i militari effettuano un controllo verso l’una di notte, ma non risponde nessuno. «Ricordo di avere pranzato con mio fratello e la sua fidanzata. Ho firmato il primo controllo delle forze dell'ordine e sono andato in camera mia - ha affermato Genovese in aula, respingendo l’accusa di aver evaso i domiciliari - A quel tempo prendevo alcune medicine che mi davano sonnolenza. Su questo aspetto ero sempre molto attento perché so bene dell'importanza dei controlli delle forze dell'ordine ma mi sono addormentato, non ho sentito nulla e sono stato poi svegliato dai miei genitori». Insomma Genovese non si sarebbe mosso di casa ma stava semplicemente dormendo profondamente. A suffragare la tesi difensiva due elementi decisivi. I militari infatti, pur essendo in possesso del contatto telefonico del ragazzo, non avrebbero provato a chiamarlo sul cellulare per accertarsi che non fosse effettivamente all’interno dell’abitazione. Inoltre nel corso del processo è stato mostrato in aula il video della telecamera interna del palazzo che non inquadra mai il ventenne.

IL PORTIERE



Decisiva anche la testimonianza del portiere dello stabile che ha confermato di non aver visto nessuna sagoma riconducibile alla figura di Genovese. Anche per queste ragioni il figlio del regista è stato assolto dall’accusa di evasione dai domiciliari. Un processo durato quattro anni diventato anche una preziosa occasione per un riavvicinamento tra la famiglia di Pietro Genovese e Gabriella Saracino, la mamma di Gaia Von Freymann che perse la vita assieme all'amica Camilla Romagnoli. La donna, che per lungo tempo non ha trovato la forza di incontrare il ventenne, nel corso di una delle udienze precedenti ha accettato che Federica Rizzo, la mamma di Pietro, e il ragazzo le si avvicinassero e al termine di un lungo pianto li ha stretti in un lungo abbraccio. «Ce lo aspettavamo - ha commentato Saracino dopo l’assoluzione - Da quando ho visto le condizioni di Pietro Genovese, sono sincera, ho capito che è un ragazzo estremamente fragile. Non ho più uno spirito di rabbia e vendetta, negli ultimi dieci giorni mi è cambiato lo scenario».