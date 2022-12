Piano verde per Roma al via, 69 milioni di euro per 61 interventi

A Roma arriva il Piano verde: quasi 69 milioni di euro di investimenti per realizzare 61 interventi straordinari di riqualificazione, fornitura e progettazione relativi alle aree verdi della Capitale. Il programma, presentato questa mattina in Campidoglio, prevede una serie articolata di lavori definiti dal Dipartimento Ambiente del Comune su parchi, giardini, aree ludiche, aree per cani e aiuole. Gli interventi, il cui stato di attuazione è consultabile sul sito istituzionale di Roma Capitale, in larga misura già sono partiti o pronti a partire, e interesseranno i singoli territori, ma anche ville e giardini, da fine 2022 al 2023.

Quartiere Africano, arrivano i nuovi cassonetti automatizzati

Piano verde per Roma, i 61 interventi: dove verranno effettuati e con quali investimenti

Il Piano prevede 61 diverse azioni, per un investimento straordinario di quasi 69 milioni di euro che si aggiungono agli oltre 50 milioni di euro di spese previste per la manutenzione ordinaria.

In primo luogo, 19 interventi per opere di riqualificazione: verranno interessati l'area di Villa Ada (alla quale sono stati destinati 9 milioni di euro), la zona della Serenissima e di Tor Tre Teste (6,5 milioni di euro), il Parco di Centocelle (4,7 milioni di euro), il Parco San Sebastiano, che verrà ristrutturato (1,3 milioni di euro), oltre a un generale lavoro di fornitura di nuovi alberi per 2 milioni di euro e a ulteriori piccoli lavori su numerose aree e strutture.

Verranno poi effettuate 13 nuove forniture per l'acquisto di nuovi mezzi e di nuove attrezzature per aree ludiche e aree sportive.

Infine, 29 incarichi di progettazione sono già stati tutti assegnati e finanziati con oltre 2 milioni di euro. Tra questi, interventi all'area del Casale della Vaccareccia al Parco della Caffarella (350mila euro), al Parco della Cervelletta (160mila euro), a Villa Lazzaroni (100mila euro), per l’Ospedale veterinario alla Muratella, accanto ai lavori su alberature stradali, verde cimiteriale e aree per cani.

Ecco come consultare online l'andamento dei lavori

«Gli stessi cittadini vengono coinvolti - ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri - Potranno verificare online la concretezza e l’attuazione degli interventi nel loro quartiere». Lo stato di attuazione del Piano potrà infatti essere consultato online da ogni cittadino, a partire da oggi, sul sito istituzionale di Roma Capitale, dove una mappa interattiva indica gli interventi in attuazione nelle aree vicine al proprio quartiere di residenza.