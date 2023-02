Lunedì 6 Febbraio 2023, 22:54

Nel cuore dei Parioli tornano a colpire i predoni degli orologi preziosi. Banditi armati e pronti a tutto pur di riuscire a mettere a segno la rapina e portarsi via il costoso “gioiello”, un Jaeger-LeCoultre portato al polso dalla vittima. L’altra sera l’ennesimo colpo: due individui hanno aggredito un professionista di 80 anni che era appena sceso dalla sua auto parcheggiata nel garage. Immediatamente i banditi l’hanno preso in ostaggio e dopo avergli puntato una pistola alla testa si sono fatti consegnare un orologio di oltre 10mila euro di valore.

La rapina è avvenuta nel cuore dei Parioli, in viale Bruno Buozzi. Una zona molto controllata dalle forze dell’ordine che quotidianamente non smettono di pattugliarla, notte e giorno. I due, armati non hanno avuto timore e hanno messo a segno il colpo per poi dileguarsi in pochi minuti. Una rapina particolarmente violenta: l’anziano è stato gettato a terra, i banditi gli hanno frugato nelle tasche in cerca di soldi, gli hanno preso anche 50 euro.

Ma la coppia di malviventi potrebbe avere le ore contate. La polizia ha già acquisito parecchie immagini estrapolate da telecamere piazzate in varie zone del quartiere. I filmati potrebbero essere risolutivi per incastrare i banditi. Quello che sembra per ora sicuro è che i due siano professionisti in questo tipo di rapine. E’ ipotizzabile, quindi, che colpiranno ancora e che abbiano messo a segno già altri agguati di questo tipo prima del “blitz” dell’altra sera. In viale Bruno Buozzi, dove è avvenuto il colpo, è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha medicato la vittima. Per fortuna oltre allo spavento ha riportato solo qualche graffio e escoriazioni, ma le sue condizioni di salute sono buone.

IL RACCONTO

«Ero appena uscito dalla macchina - ha raccontato la vittima, un importante consulente finanziario, alla polizia - quando mi si sono materializzati davanti quei due. Uno impugnava una pistola. Sono morto dalla paura. I due mi hanno detto che mi conveniva togliermi da solo l’orologio e consegnarglielo, altrimenti mi avrebbero strappato l’orologio con la forza o anche peggio, uno dei due brandiva la pistola, avevo paura di morire. Io a quel punto ho obbedito ai loro ordini: ho aperto il cinturino e gli ho passato l’orologio».

Sono gli agenti di polizia e della Mobile che stanno dando la caccia alla coppia di banditi armati. Per questo la Questura ha messo in campo ulteriori auto-civetta nel quartiere. E agenti in borghese che stanno pattugliando la zona anche per evitare altri colpi o sorprendere gli stessi in flagranza di reato. Dalle indagini è emerso che in alcune zone della capitale i predatori di orologi preziosi agiscono di più. I Parioli sono tra i quartieri nel mirino, ma anche Ponte Milvio e la zona di via Cortina d’Ampezzo. Poi c’è il Torrino, dall’altra parte della città.

LE INDAGINI

Per arrivare ai malviventi la polizia adotta da anni una tecnica che si è rilevata finora vincente. Ha creato uno schedario dove figurano i rapinatori pregiudicati di orologi arrestati. In questo modo sono tante le vittime che riconoscono nelle foto segnaletiche i banditi. Ma chi sono i rapinatori che colpiscono di più a Roma? Gli investigatori hanno scoperto che a compiere le rapine a mano armata sono per lo più pregiudicati napoletani. Ossia spesso sono banditi in trasferta che vengono una giornata a Roma, riescono a volte a mettere a segno due, tre colpi e poi tornano con il treno a Napoli. Per fortuna accade anche che gli agenti della squadra mobile in borghese sulle moto, riescano a intercettarli e ad arrestarli. Oltre a recuperare la refurtiva e restituirla al proprietario di turno.