Operazione decoro a Roma nord, allo studio un database digitale per contrastare i manifesti abusivi

Stop a manifesti e cartelloni abusivi che deturpano il territorio. Nel Municipio XV si pensa ad un’operazione decoro che, al tempo stesso, salvaguardi il commercio regolare. Arriverà presto in Consiglio una proposta di risoluzione firmata dal gruppo di Italia Viva. Il documento prevede la creazione di una sorta di "black list" degli operatori e dei soggetti che, in barba alle autorizzazioni, scelgono la strada dell’abusivismo, tappezzando di manifesti irregolari le strade di Roma nord. Ponte Milvio, via Flaminia, mercati, chioschi, sottopassaggi e cavalcavia: queste le zone più colpite.

Come funzionerà

Ecco come dovrebbe funzionare. Si tratterà di una vera e propria banca dati delle comunicazioni abusive (BDCA), uno strumento digitale accessibile e fruibile da uffici ed organi preposti al controllo e al contrasto delle attività di affissioni abusive. “Il meccanismo è semplice: chi finisce nella black list – spiega Max Petrassi, consigliere di Italia Viva – non potrà più ottenere licenze e permessi. Le segnalazioni potranno avvenire anche grazie alla collaborazione di associazioni e cittadini. Per questo stiamo lavorando all’implementazione di un apposito software installabile su smartphone che consentirà l’invio di foto in tempo reale”.

L'obiettivo

Obiettivo del progetto, che a breve dovrebbe essere portato in Consiglio municipale per essere discusso e votato, è anche quello di tutelare il commercio regolare e la sicurezza ambientale, oltre a favorire un risparmio economico sull'attività di contrasto e rimozione delle affissioni abusive. “Il problema – conclude Petrassi – è anche quello della sicurezza ambientale. Chi tappezza la città di manifesti abusivi non si preoccupa certo di rimuoverli. I manifesti quindi si decompongono, intasando caditoie e inquinando l’ambiente a causa dell’utilizzo di colle e agenti chimici”.