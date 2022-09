Sposi festeggiano matrimonio allo Stadio Olimpico contro l'Atalanta: «Ci teniamo gli applausi della Tevere»

Una coppia di sposi ha deciso di andare a vedere la partita della Roma contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico con gli abiti da cerimonia. «Della partita di oggi mi tengo l'applauso della Tevere appena siamo arrivati». Si legge sul profilo twitter Semaforo Giallorosso che ha condiviso la notizia. Anche se il risultato della partita è stato amaro, perché la squadra di Mourinho ha perso in casa per 1-0 con Gasperini.

Sposi festeggiano matrimonio allo Stadio Olimpico

Lui con la sciarpa della Roma al collo, lei con l'abito bianco elegante e gli occhiali da sole (per la grande giornata di caldo nella Capitale). Un'eleganza non comune per lo stadio. «Se ne avete scattate altre - chiedono attraverso twitter -, pubblicatele qui". Tanti i messaggi degli utenti, che hanno risposto con gli auguri di un felice matrimonio. Andrea scrive: "Tanti applausi anche dal distinti Nord, dove stavo io".