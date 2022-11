Martedì 15 Novembre 2022, 22:48

«Al lupo! Al lupo!». L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti di Roma nord che nei giorni scorsi hanno notato un esemplare aggirarsi in zona Labaro. L’ultimo avvistamento è avvenuto ieri in via della Giustiniana all’angolo con via Pietro Ferloni proprio sotto al ponticello della “marana”. A due passi dalla stazione ferroviaria. Nel quartiere si è già diffusa la psicosi e si teme soprattutto per gli animali da compagnia: cani e gatti.

Daniel Paolini, uno dei residenti, ha immediatamente contattato i guardia parco del Parco di Veio: «Mi hanno chiesto delle foto e la localizzazione gps di dove è stato visto l’esemplare. Inoltre mi hanno detto che nell’ultimo periodo è aumenta la quota di esemplari “ibridi” ossia nati dall’accoppiamento di cani randagi con i lupi che popolano il parco. In questi giorni verrà inviata una squadra che catturerà l’animale e, nel caso sia un ibrido, verrà castrato e reintrodotto all’interno del parco». La presenza di lupi in città sta diventando una costante. Tra i motivi c’è sicuramente quello dell’invasione di cinghiali. I lupi spesso seguono le tracce dei branchi per cacciare i cuccioli.

A marzo scorso Massimiliano Cesari, un allevatore di zona, aveva raccontato di essere costretto a dormire nel proprio furgone per proteggere le sue pecore: «Negli ultimi due mesi abbiamo avvistato i lupi almeno dieci volte, anche branchi da cinque animali». L’allevamento conta 2mila ovini allevati allo stato semi-brado, come vuole la filiera d’eccellenza italiana. Qui si produce latte per il pecorino romano Dop (Denominazione di origine protetta) e agnello Igp (Indicazione geografica protetta). In passato a denunciare gli attacchi dei lupi era astata anche Mariella, titolare di “Orti di Veio“, un’attività di orti urbani in zona La Giustiniana, dove vivevano tre splendidi esemplari di Alpaca trovati sbranati.

ALLA MAGLIANA

Non solo a Roma nord perché nei giorni scorsi in via della Magliana all’altezza del civico 1125, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, zona Ponte Galeria è stato filmato un lupo con in bocca un cane. Il lupo, secondo l’autore del video, avrebbe rubato il cucciolo dalle mani della padrona e poi sarebbe scappato.