Un’innovativa challenge come prova finale del Master della Luiss Business School realizzata con Micromegas

Si chiama “Challenge” l’esame finale del Master della Luiss Business School in “Marketing Management – Major in Corporate Event, PR & Communication”, anche perché per i più ambiziosi non è sufficiente superarlo, ma occorre anche vincere. E se fino a ieri era solo gloria o “kudos” per usare il linguaggio del mondo accademico, quest’anno, per la prima volta, Micromegas ha messo a disposizione dei vincitori tutte le risorse necessarie per realizzare l’oggetto dell’esame: una puntata TV di un’ora su un tema scelto dal gruppo di lavoro. Ma la novità non finisce qui, la commissione di valutazione della Luiss Business School, diretta dal Prof. Luca Pirolo e dal Prof. Erminio Fragassa, ha deciso di premiare ex equo due progetti finali per qualità del lavoro e argomenti trattati.

La traccia di lavoro che i 5 gruppi, composti ciascuno da 8 studenti, dovevano sviluppare era la realizzazione completa di una puntata televisiva: dal tema, ai contenuti, agli speaker alla totale produzione fino al più piccolo dettaglio. La qualità dei lavori vincitori di questa edizione è stata accompagnata anche dall’importanza e dall’attualità dei temi sviluppati: il sovraffollamento carcerario e il lavoro stagionale nel turismo.

Gli studi televisivi di Micromegas a Roma hanno ospitato le due attività - della durata di 60 minuti ciascuna - condotte dal Vicedirettore del TG de La7 Andrea Pancani, che ha moderato gli ospiti in studio e in collegamento.

L’accordo tra Luiss Business School e Micromegas prevede inoltre un ulteriore e finale sviluppo delle Challenge vincenti: i temi saranno proposti dal vivo nel corso della quarta edizione della Rassegna Culturale “Mediterranea – La Civiltà Blu” che si terrà a Sabaudia il prossimo mese di agosto.