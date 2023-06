Roma, venerdì riapre il Lian Club: il barcone è stato messo in sicurezza

Da venerdì 9 giugno riapre il Lian Club, con il ristorante, con la terrazza estiva, e con la consueta programmazione. “Sono lieta di comunicare la riapertura del locale” ha detto Lisa Maisto, direttrice del Lian Club, dopo i lavori necessari a causa dell’acqua penetrata in uno dei 15 cassoni esterni che, unitamente ad altre misure (ormeggi, ecc.), assicurano stabilità e galleggiabilità ai barconi.

"L’intervento della Polizia Fluviale, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo, ha consentito di mettere il barcone subito in sicurezza; in ogni caso, la struttura non sarebbe mai stata a rischio. Al momento dell’accaduto, inoltre, il locale era ancora chiuso al pubblico, e all’interno del Club c’erano solo i lavoranti”.

L'incidente risale allo scorso 10 maggio quando a causa di una falla il barcone ha imbarcato acqua. L’allarme era scattato nel pomeriggio intorno alle 17 lungo la golena destra del fiume Tevere, all’altezza di ponte Cavour. Sono stati gli agenti del reparto tutela fluviale della Polizia Locale in servizio lungo le sponde del fiume ad allertare i titolari del Lian Club.