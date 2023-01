Roma, legionella nella rimessa Atac di Grottarossa: operaio ricoverato alla Spallanzani con febbre alta

A pagarne le conseguenze per adesso è stato solo lui un operaio Atac che lavora nella rimessa di Grottarossa e che ha passato Capodanno ed Epifania in ospedale: diagnosi legionella. Pare che il bacillo gram-negativo in grado di sopravvivere nell'acqua e nel fango che si trasmette anche per via aerea lo abbia infettato sul lavoro (anche se al momento non ci sono certezze) visto che abitualmente lava gli autobus (i sotto cassa, ndr) dove viene a contatto con fango, melma e acqua stagnante, spessissimo anche da solo, una quantità tale da richiedere periodicamente l’aspirazione e la depurazione dei reflui.

«E’ stato ricoverato allo Spallanzani il 27 dicembre dove ha avuto febbre alta fino a 41 - dice un suo collega - ed è uscito solo lunedì scorso, anche se gli hanno detto che probabilmente il virus ha avuto un periodo di incubazione dai 5 ai 10 giorni, adesso è in convalescenza». Tanti problemi quelli della rimessa a nord della Capitale, dalla carenza dei bagni solo 12 per centinaia di dipendenti che oltre tutto sono stati chiusi per precauzione. «Abbiamo saputo del caso di legionella perché hanno chiuso i bagni le doccie e l'acqua dei lavandini quando è venuta fuori, adesso vorremmo più controlli sanitari e attenzione alla nostra salute - dicono i dipendenti - siamo costretti in alcuni settori a lavorare in condizioni a rischio e vorremmo più controlli sulla situazione sanitaria». Più allarmi arrivati in all’attenzione dell’avvocato Giorgio Mori: «Questo episodio è molto preoccupante che si va ad aggiungere ad altri “fatti strani di altre attività notturne” altrettanto preoccupanti di spaccio che si verificano in zona e che ho prontamente segnalato al Commissariato di Flaminio Nuovo di piazza Azzarita». Preoccupazioni arrivate finanche in Campidoglio e che la consigliera Maria Cristina Masi è pronta a portare in consiglio per avere al più presto contezza al dei fatti con una “question time”.

Atac ha comunque precisato che gli esiti delle analisi, svolte successivamente al trattamento preventivo su consiglio del medico competente, sono negativi. Sono in corso di ripristino i normali accessi ai servizi, momentaneamente sospesi.