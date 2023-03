Lazio-Roma, cori antisemiti dalla curva nord e tifoso con maglia (Hitlerson 88) che inneggia al nazismo. Piantedosi: «Individuare responsabili»

«Una curva intera che canta cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?». Lo scrive su Twitter la presidente della comunità ebraica di Roma, Riuh Dureghello, pubblicando i video dei cori antisemiti intonati ieri nella curva della Lazio durante il derby con la Roma.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023

Piantedosi: «Individuare gli autori dei cori»

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a quanto si apprende, ha chiamato il capo della polizia Lamberto Giannini ed il questore di Roma, Carmine Belfiore, per invitarli a fare ogni sforzo possibile per individuare i responsabili dei comportamenti antisemiti durante il derby della Capitale di ieri. Per il 30 marzo era già programmata una riunione al Viminale con lo stesso Piantedosi, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, i vertici del calcio ed i rappresentanti della Comunità ebraica per affrontare la questione.

Abodi: «Impossibile far finta di nulla»

«Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile». Lo ha scritto su Twitter il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando un post della presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che denunciava i cori antisemiti di ieri durante il derby da parte dei tifosi laziali, allegando video e foto.

Anpi: «È il momento di provvedimenti esemplari»

«Leggo di cori antisemiti all'Olimpico e di un sedicente tifoso con la scritta Hitlerson 88 sulla maglietta. È uno schifo. È il momento di provvedimenti esemplari da parte della procura federale e di indagini e sentenze coraggiose da parte della magistratura. Non è solo questione di rispetto, come ha affermato il ministro per lo sport. È molto di più. È questione di razzismo. Per questo l'Anpi sta valutando gli estremi di un'azione di carattere penale per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa». Lo afferma il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, commentando i cori antisemiti e i simboli che si ispirano al nazismo comparsi ieri durante il derby nella curva della Lazio.

Pecoraro: «Stop ai cori antisemiti o pagano i club»

«Sono da condannare duramente i cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». Lo afferma il prefetto Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, contattato telefonicamente dall'ANSA.