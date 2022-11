Un incendio questa mattina all'hotel Parco dei Principi di via Saverio Mercadante, a Roma. Fiamme si sono sprigionate in un magazzino utilizzato come deposito di generi alimentari. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.