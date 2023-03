Mercoledì 22 Marzo 2023, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Lo spauracchio di una squalifica della Curva Nord nel big match contro la Juve aleggia sempre dell'aria. Non solo per il solito coro "becero" antisemita («In sinagoga vai a pregare, romanista vaff») intonato all'Olimpico e prima ancora fuori dal Maradona, ma perché ora c'è la voglia delle istituzioni (anche Roma Capitale si costituisce parte civile) di dare un segnale forte per far finire una volta per tutte questa brutta e prolungata storia. Ieri il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea - dopo aver sorvolato sul parapiglia dialettico (anche fra Mourinho e Lotito) nel tunnel degli spogliatoi e confermato una giornata di squalifica a Marusic - ha rinviato la decisione sui cori «rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord» entro e non oltre il 4 aprile 2023 «in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione nell'attività di individuazione dei responsabili da parte della società».

LA COLLABORAZIONE DEL CLUB

Sì, perché la Lazio li ha condannati fermamente anche stavolta: «Ci dissociamo da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa. Siamo stati i primi a farlo in Italia e, anche in questo caso, abbiamo messo in campo la nostra organizzazione per la sicurezza, presieduta dal prefetto Nicolò D'Angelo, già vicecapo della Polizia, per applicare severamente il codice etico, individuare i responsabili, inibirne l'accesso allo stadio e costituendoci parte civile per il risarcimento dei danni provocati. Nelle prossime ore comunicheremo gli esiti, già positivi, della nostra attività».

Il tifoso, se così si può chiamare, che sfoggiava in Tribuna la maglia «Hitlerson 88» è stato identificato e, udite udite, è straniero e un fan del Lipsia. Daspo a vita. Chissà cosa sarebbe accaduto se avesse mostrato quella casacca in Germania. Intanto però, su un doppio binario, prosegue anche l'indagine della Procura Federale «per fatti similari», come scritto dal giudice Mastrandrea. Chiné infatti ha acquisito dalla Questura di Napoli ulteriore materiale per capire se sono stati fatti ululati a Osimhen al Maradona. In ogni caso si tratterà di due sanzioni separate, una per quanto accaduto il 3 marzo e una per l'ultima stracittadina. La Lazio spera di incorrere solo in multe salate, alla luce di una costante cooperazione fattiva. Resta però l'incubo della seconda chiusura della Curva, anche e soprattutto dopo l'ennesima bufera mediatica.