Roma, gruppo di clochard si ubriaca in piena notte e sveglia tutta via Brenta

Ieri notte in via Brenta si è verificato un episodio sconcertante che ha messo a dura prova la pazienza dei residenti della zona. Un gruppo di clochard che abita nelle strade circostanti ha deciso di passare la serata in modo eccessivo, ubriacandosi al punto di mettere a rischio la propria salute.

Le grida e gli insulti provenienti dalla via - zona Coppedè a Roma - hanno interrotto il sonno dei residenti intorno alle due del mattino, scatenando una serie di lamentele e proteste contro i disturbi notturni provocati dal gruppo di ubriachi. In preda all'alcool, i clochard hanno iniziato a bussare alle porte dei palazzi e a sputare per le strade, creando caos e disagi per chi cercava di riposare.

Roma, movida a Ponte Milvio e Testaccio: «Le nostre notti di terrore, noi lasciati soli»

La situazione si è fatta così critica che è stata necessaria l'intervento dell'ambulanza per soccorrere i clochard, che stavano male a causa dell'abuso di alcol.

Commenta un abitante della zona: "Siamo stanchi di subire simili episodi, abbiamo chiesto alle autorità di adottare misure più drastiche per evitare che simili situazioni si verifichino nuovamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speriamo che verranno intensificati i controlli sul consumo di alcol da parte dei senza tetto e che verranno adottate azioni per garantire la sicurezza e la tranquillità di noi residenti di via Brenta".