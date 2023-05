Martedì 2 Maggio 2023, 20:54

Sono entrati in azione a bordo di un furgoncino rubato: un Fiat Doblò usato come “ariete”. Hanno sfondato prima la cancellata e poi la serranda del supermercato Pim di via Aldo Maria Scalise al quartiere Flaminio. E sempre a bordo di quel mezzo - intestato ad un incensurato - sono fuggiti portandosi via la cassaforte del market con l’ultimo incasso: 20 mila euro. A distanza di pochi giorni dal maxi colpo messo a segno all’Aurelio, nel magazzino di Poltronesofà ecco un altro furto. La dinamica è stata questa: domenica notte intorno alle 2 una banda ha sfondato la recinzione del supermercato riuscendo poi con facilità a scardinare la porta di ingresso e ad entrare. Trovata la cassaforte, questa è stata presa caricata sul Doblò e portata via. L’antifurto ha suonato ma quando la polizia è arrivata sul posto non ha trovato più nessuno, lo stesso sistema di videosorveglianza - pure attivo - nell’impatto del mezzo con la cancellata è stato distrutto. Tuttavia non mancano delle immagini potenzialmente “utili”.

La banda, infatti, dopo il colpo è fuggita ma, arrivata sulla Cassia, ha abbandonato il furgoncino usato come “ariete” ed è salita a bordo di una Ford Fiesta facendo perdere le proprie tracce. Alcune videocamere di zona hanno immortalato la scena ma purtroppo non è stato possibile identificare i componenti del gruppo o risalire alla targa dell’ultimo veicolo usato per la fuga. Le ricerche sono in corso ma è difficile che si riesca a risalire agli autori.

Le indagini sono in mano alla polizia (distretto Flaminio) già impegnata a risalire alla banda che giovedì scorso ha firmato il colpo da mezzo milione di euro portandosi via dal magazzino della nota azienda di arredamento sull’Aurelia videocamere, luci ed altre attrezzature cinematografiche che sarebbero servite a girare alcuni spot pubblicitari. E restano sempre senza “identità” gli autori di altri due maxi colpi: il primo avvenuto sempre in un supermercato di via Salaria (altezza Settebagni) dove, ad essere stati rubati sono stati 200 mila euro, e il secondo nella maison Fendi di largo Goldoni. Qui il bottino per una trentina di borse e complementi ammonta a poco più di 100 mila euro. In entrambi i casi sono stati trovati alcuni arnesi utili nelle fasi di scasso ma nessuno elemento che possa portare la polizia a risalire alle bande.