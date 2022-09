Venerdì 23 Settembre 2022, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 17:33

C'è anche una villa di San Felice Circeo nel patrimonio di 100 milioni di euro sequestrato ieri nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria relativa ad una maxi frode nel commercio di carburanti. Si tratta di una residenza in località Punta Rossa con tanto di campo da tennis, un immobile di pregio ritenuto fittiziamente intestato ad una società di diritto statunitense con sede nel Delaware, amministrata da una società cipriota riconducibile ad uno degli indagati, il commercialista Franco Ortenzi, già noto alle forze dell'ordine, con studio professionale a Roma e residente all'estero, in Romania e Giordania.

Le indagini

Ieri il professionista è stato arrestato dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza, in forza di un'ordinanza di misure cautelari che hanno coinvolto altre otto persone indagate a vario titolo del delitto di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e per i delitti continuati di emissione di fatture sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, omesse dichiarazioni Iva. Ortenzi, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Vicenza, sarebbe uno dei principali partecipanti al sodalizio capeggiato da Murphy Sabounjian, iscritto all'Aire con residenza dichiarata in Croazia, anche lui destinatario di misura cautelare. Le investigazioni del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza, attualmente diretto dal tenente colonnello Francesco Sodano subentrato da pochi mesi dal pari grado Giuseppe Rizzo, hanno preso piede da un'analisi svolta dall'Agenzia delle Dogane. Nella struttura della frode rivestiva importanza, come ricostruito dagli inquirenti, la disponibilità di due diversi depositi di carburante, uno ubicato in Sossano e l'altro in Vilìadose, nella provincia di Rovigo.

I beni sequestrati

L' illecita attività si è sviluppata nel corso dell'anno 2019 ed ha seguito due distinti sistemi di frode finalizzati all' evasione dell'Iva sui carburanti; accertata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 600 milioni di euro. Ortenzi ieri mattina si trovava a Roma, nel suo appartamento ai Parioli, quando è stato arrestato. Anche l'appartamento, l'ufficio sempre ai Parioli e una villetta a Casal Palocco, insieme alla villa del Circeo, sono tra i beni sequestrati nell'ambito dell'operazione di ieri.