Dalla Procura, dopo gli esposti presentati contro il tram, non ci sono state risposte. I residenti sono sul piede di guerra, tanto che vogliono chiedere lumi sul perché non si sia andato avanti e presenteranno un nuovo esposto. Dopodiché, se continueranno a trovare un muro, passeranno ad altre vie legali. Sotto i riflettori c'è il tram 2 (tanto amato da una certa lobby della sinistra sotto il silenzio complice di pseudoambientalisti) che da piazzale Flaminio porta a piazza Mancini. Qui a vivere il suo passaggio come un dramma sono tutte le abitazioni che insistono lungo il suo percorso. Le palazzine che danno su largo Rainaldi sono tra quelle più convinte che il tram, lì, deve smettere di sferragliare.

Maria Manuela Volpe è l'amministratrice di uno dei condomini della zona. Tra quelle che ha firmato gli esposti e che, stando a quanto dice, continuerà a farlo. «I condòmini vengono svegliati tutti i giorni dal fortissimo rumore alle 5,30 - dice - Ormai hanno il sonno disturbato e questo vale soprattutto per gli anziani». «Chi dovrebbe tutelare i cittadini mi sembra che si stia disinteressando alla questione che con l'aiuto dell'inchiesta del Messaggero sta emergendo. Tra l'altro, anche in altri quartieri è un problema molto sentito - aggiunge - Il rumore è aumentato moltissimo con i nuovi mezzi». L'amministratrice è preoccupata: «L'unico momento di quiete che si è vissuto è stato quello dello stop per riparazioni della linea tranviaria - prosegue Volpe - Forse una delle soluzioni sarebbe lo sviluppo di bus elettrici». Per Mauro Cantoni il passaggio del tram 2 è diventato un incubo. «La situazione è di gran lunga peggiore rispetto a prima dei lavori - dice il residente di una delle palazzine di via Giuseppe Sacconi, che ha la sfortuna di avere la camera da letto che si affaccia proprio sui binari del tram 2. «La sera vengono a buttare acqua sui binari, ma a quanto pare questa soluzione non porta grandi effetti. Sono all'ultimo piano del palazzo e anche con porte e finestre chiuse si sentono tutti i rumori. Tanti anni fa c'era un po' di rumore, ora la situazione si è aggravata». I residenti promettono battaglia per riconoscere il danno derivato dal passaggio del mezzo pubblico, che con il suo sferragliamento continuo crea problemi a tutti coloro i quali abitano proprio lì. «Non dormiamo più, per questo stiamo valutando l'ipotesi di far fare analisi sul danno acustico che deriva dal passaggio del 2».Dall'altra parte del tracciato del tram 2, a piazzale Flaminio, alcuni residenti avevano segnalato la presenza di crepe nei palazzi e dell'identico fastidioso rumore dello sferragliamento. Senza contare, poi, come hanno raccontato i commercianti che si trovano più vicini a piazza del Popolo, del problema causato dalle vibrazioni tutte le volte che passa il tram. Anche il Municipio II ha affrontato la questione, facendo partire le riunioni della III commissione consiliare Lavori pubblici e mobilità per capire quali soluzioni individuare. Tra le proposte che la politica sta proponendo, anche quelle più immediate di riduzione dell'orario di esercizio della linea tranviaria. Un sistema per cercare di dare una prima risposta a chi, il tram, proprio non lo vuole. E sul suo sferragliamento continuo è così categorico.