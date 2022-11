Sabato 5 Novembre 2022, 00:22 - Ultimo aggiornamento: 00:44

L’Olimpico diviso in tre aree d’accesso, mille agenti in campo e l’allerta per l’arrivo di tifoserie straniere. Suona l’allarme per il derby della Capitale numero 159 in campionato. Stadio Olimpico esaurito: nel derby arriverà il sedicesimo sold-out consecutivo con la Roma in casa. I tifosi saranno oltre 62mila, di cui 16mila della Lazio. Pronte anche le due coreografie che saranno provate questa mattina all’interno dello stadio. I giallorossi stanno mettendo a punto una scenografia ideata, sostenuta e realizzata dalla società stessa. Coprirà tutti i settori dedicati al tifo romanista ad eccezione della curva Sud che esporrà invece un telone con una immagine di richiamo che chiuderà il cerchio. I laziali, invece, copriranno tutta la nord. Insomma lo spettacolo è assicurato.

SETTORI CUSCINETTO

Sul fronte dell’ordine pubblico, nei giorni scorsi si è svolto un vertice in Prefettura e sono state messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento sereno di tutte le fasi della partita. Ieri c’è stato un secondo incontro e questa mattina previsto il tavolo tecnico a cui prenderanno parte anche i responsabili delle sue società. L’area dell’Olimpico sarà divisa in tre settori di accesso: nord, est e Sud, per evitare il contatto tra le due tifoserie. Un nuovo incontro istituzionale si svolgerà domani, per fare il punto della situazione e stabilire eventuali misure aggiuntive. Nel frattempo il Comune ha attivato il consueto piano trasporti, con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima del fischio d’inizio. I tifosi in possesso del biglietto potranno parcheggiare in due aree loro dedicate: i giallorossi in piazzale Clodio e i biancocelesti in viale XVII Olimpiade. Roma e Lazio, di comune accordo, hanno voluto inoltre aumentare la “zona cuscinetto“ posta tra Tribuna Tevere e Distinti Nord, togliendo dalla vendita centinaia di biglietti. Sotto stretta osservazione nelle ore antecedenti alla gara la zona di ponte Milvio dove è previsto il raduno degli ultras biancocelesti che potrebbero raggiungere lo stadio in corteo. Sul fronte opposto attenzionato il ponte della musica e le vie limitrofe soprattutto sulla sponda opposta del Tevere. Ad allarmare le forze dell’ordine è il clima di “silenzio” che sembra regnare tra le due tifoserie. A maggio del 2021 nella zona di ponte Milvio si verificarono incidenti tra la polizia e gli ultras biancocelesti il bilancio fu di 23 persone identificate. Era il primo con il ritorno del tifo dopo il Covid. Negli ultimi due, proprio con Mourinho e Sarri in panchina, il clima è rimasto sereno e non si sono verificati incidenti. La tensione resta comunque alta perché già da oggi nella Capitale sono previsti gli arrivi di molti ultras appartenenti a squadre europee gemellate che hanno un gemellaggio con i romanisti o con i laziali. Particolare attenzione verrà osservata questa notte con i controlli che verranno intensificati soprattutto nella zona intorno al Colosseo: il ponte degli Annibaldi e lo Shamrock pub.