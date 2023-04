Domenica 16 Aprile 2023, 23:58 - Ultimo aggiornamento: 23:59

«Io non mollo mai, non mi arrendo nemmeno dopo quest’ennesima tram-vata, ma ho temuto per le mie bambine. Siamo salvi per miracolo». Così parla Immobile ore dopo i primi attimi di sgomento. Lo scoppio degli airbag, le piccole Michela e Giorgia (10 e 8 anni) in lacrime dopo l’impatto tremendo alle 8.15 del mattino: «Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie figlie. Un incubo».

Ciro Immobile e l'incidente a Roma, l'autista del tram ai colleghi: «Semaforo verde, l'auto è arrivata a tutta velocità e sono svenuto»

Immobile e la paura per le figlie

Il capitano della Lazio si sincera delle loro condizioni, le abbraccia, poi esce dal suo suv, ancora sconvolto e frastornato: «Il tram è passato con il rosso. Ho solo un po’ di dolore al braccio». Ciro in realtà ha pure un’escoriazione alla mano, ma non sente e non vuole dire altro. Resta al fianco della sua auto distrutta per tranquillizzare le figlie mentre sanitari e vigili del fuoco effettuano le operazioni per trasportarli al pronto soccorso. Al Gemelli alla fine gli viene recapitato il peggior referto (trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’XI costola destra), ma poteva andare molto peggio. Dunque, sospiro di sollievo, Immobile sorride e tranquillizza tutti al telefono. Papà Antonio, il fratello Luigi e altri intimi lo raggiungono subito in ospedale, dove ha poi trascorso la notte in osservazione con una bimba al suo fianco: «Se fossimo stati con la macchina piccola, non so cosa sarebbe successo». Lotito lo aveva già aiutato in ogni frangente drammatico: «Mi sono attivato subito per la gestione. Ciro per me è un figlio. Ora deve pensare solo a guarire, alla salute della sua famiglia, poi tornerà presto», assicura il patron.



DOLORI E PIACERI

Il bomber è preoccupato soprattutto per la piccola Giorgia, ma non perde l’ottimismo. Nonostante nelle ultime ore stia un po’ storcendo il naso e mal digerendo alcune insinuazioni e commenti, legati alla nottata di festa passata la sera prima in una pizzeria di via Veneto. Tutta colpa di un semplice video postato dalla moglie Jessica sui social insieme ad altri amici (con Ciro alla guida) con balli e canti al ritmo di “Pedro”. Non c’entra nulla con quanto accaduto, Immobile ne è certo. Apprezzati invece tutti i messaggi di solidarietà da parte di semplici tifosi, compagni, i tweet della Serie A, di Pescara, Sorrento, oltre al video emozionante della sua Lazio. A cui il capitano risponde sulla bacheca con tono deciso e sicuro: «Tornerò presto».