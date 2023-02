I due banditi dell'orologio braccati dalla polizia dopo la fuga ai Parioli

Le indagini continuano. La polizia stanotte ha pattugliato le strade dei Parioli dove hanno agito i due rapinatori armati. I due, l’altra sera, hanno preso in ostaggio un commercialista di 80 anni nel suo garage. Hanno agito senza un briciolo di pietà per ottenere un orologio d’oro. Hanno preso in ostaggio la vittima e l’hanno scaraventata sul pavimento poi hanno preso l’orologio e sono fuggiti a piedi.



Esiste un sommario identikit dei due fatto dalla persona presa in ostaggio e picchiata. Un identikit molto impreciso. Del resto il professionista di 80 anni è stato in balia dei due e per il terrore non è riuscito a fornire un identikit preciso.

Intanto, la Questura ha dislocato tanti equipaggi in borghese nella zona della “Roma bene”.

I due, subito dopo il colpo sono fuggiti a piedi ma gli investigatori credono che possano avere preso un’auto o un motorino lasciato nei paraggi.