Roma, l’atletica leggera sarà protagonista allo Stadio dei Marmi con il terzo appuntamento del Festival della velocità

Lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” (campione azzurro detentore per 17 anni del record mondiale sui 200 metri piani, ndr) si prepara ad accogliere la terza edizione dello Sprint Festival, la kermesse sulla velocità dove saranno presenti alcuni tra i più forti velocisti del panorama italiano e mondiale. Dopo i numeri record dello scorso anno con atleti provenienti da 18 paesi del mondo, 30 atleti azzurri e 10 olimpionici, fatti registrare 2 record italiani, l’atletica leggera e Casal del Marmo sarà ancora protagonista della “velocità pura mondiale” (sarano presenti anche alcuni atleti olimpionici paralimpici di Tokyo). La società Nissolino sport co - organizzatrice dell’evento ha comunicato le distanze su cui gareggeranno domenica gli atleti senior (ci saranno gli allievi under 18, le promesse under 23, i senior oltre i 23 anni) e cioè sui 100-150-300 metri (le gare si svolgeranno sulla distanza dai 60, 80, 150, 300 metri ma il main event saranno i 100 metri maschili e femminili) e in mattinata riservata alle categorie giovanili under 14 e 16 e precisamente le categorie ragazzi (12-13 anni) nei 60 metri e 4x100 e i cadetti (14-15 anni) negli 80, 300 e 4x100 metri. Il record del festival sulla distanza dei 100 metri maschili fatto registrare lo scorso anno è detenuto da Chituru Ali (Fiamme Gialle) con 10.28 secondi, e quello sui 150 metri piani con Yupun Abeykoon (Nissolino Sport) con il tempo di 15.26 secondi, nella categoria femminile nei 150 metri con Zaynab Dosso delle Fiamme Azzurre con il tempo di 17.21 secondi. «Domenica prossima andrà in scena il Roma Sprint Festival, evento co-organizzato dalla nostra società che quest’anno apre anche alle categorie giovanili e che a differenza delle gare assolute che sono su invito saranno ovviamente aperte a tutti gli atleti ragazzi e cadetti che vorranno prendere parte alla suggestiva gara dello Stadio dei Marmi» è stato l’auspicio della presidentessa della Nissolino sport Alice Finocchiaro.