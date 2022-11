Uffici dell'anagrafe del II Municipio di Roma chiusi da 6 mesi per "lavori urgenti"

La sede Anagrafica del II Municipio di Piazza Grecia 23 chiude e cittadini sono costretti di imbarcarsi un viaggio di ore per raggiungere quella sostitutiva di via Goito 35 a Castro Pretorio. La signora Luisa si avvicina e dice: «Fotografi, fotografi pure, sono sei mesi che stiamo così - ribadisce la signora anziana e claudicante - ma ci pensa dal Villaggio Olimpico a Castro Pretorio per un certificato mezza giornata se basta, è incredibile ci farei venire a piedi o con i mezzi con me il sindaco e i consiglieri che non si rendono conto, giocano tutti qui».

Roma, online il bando per richiedere servizi veterinari e sterilizzazioni gratis: come fare domanda e chi può richiederli

Uffici dell'anagrafe del II Municipio, il cartello: «Lavori urgenti»

La sede anagrafica del I Municipio di Piazza Grecia al villaggio Olimpico che serve un cospicuo numero di cittadini ( Villaggio Olimpico, Flaminio, Parioli, Prati e Ponte Silvio) dal 21 aprile è stata chiusa con una comunicazione ufficiale di “chiusura per lavori urgenti” sono passati 6 mesi ma di questi lavori non c’è nessuna traccia: «Non sono mai iniziati - dice il consigliere del I Municipio della Lega Francesco De Salazar - Il Direttore, la Giunta il vicepresidente parlavano di lavori per messa in sicurezza per la scala di emergenza e un pò di impiantistica da sistemare ma questi lavori non sono mai partiti e nemmeno pensano di farli partire, l’immobile è di proprietà dell’ATER ma di fatto il direttore ritiene che deve essere il proprietario dell’immobile effettuare i lavori, anche se con i fondi della manutenzione ordinaria potrebbe effettuarli e poi a scomputo stornarli degli affitti successivi ma non intende farlo e pensano bene di chiudere un ufficio così importante e strategico lasciando i cittadini abbandonati a se stessi».

La raccolta firme

L’ex III Municipio (piazza Bologna, San Lorenzo territorio di 50mila abitanti) ha ancora due sedi di anagrafica attiva (via Catania e via Godo ) l’ex II Municipio che conta 130mila abitanti ha solo una sede via Dire Daua: «E’ una vergogna - conclude De Salazar - sono state raccolta anche 700 firme dai cittadini e portate all’attenzione della presidente e del sindaco ma ad oggi è tutto fermo e i disagi e disservizi per i cittadini continuano, l’Ater e il Comune di Roma continuano a rimpallarsi le responsabilità ma a pagarne le conseguenze sono i cittadini».