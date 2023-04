Domenica 2 Aprile 2023, 20:57

A Roma quella per la danza hip hop e per la gestualità metropolitana è una passione che va avanti da dodici anni. Lo hanno confermato con tutta la forza delle loro acrobatiche danze gli oltre ottocento ballerini, per un totale di settanta gruppi che sono arrivati da tutta Italia per gareggiare nella “Yo! Urban Dance Fest 2023”. Carichi di entusiasmo e energia incontenibili si sono esibiti dalla mattina davanti ad una giuria composta da ospiti internazionali e performer. Visionavano ogni passo di danza mimetizzati nella cabina di regia i quattro giurati: la poliedrica coreografa Irma di Paola che ha curato le coreografie tra gli altri di Diodato, Luigi Swan punto di riferimento per le tecniche del poppin’ e del lockin’, la spagnola Ruth Prime specializzata nel freestyle e il belga Karim Belharch coreografo per The Voice e Cirque du Soleil.

Fuori dall’Auditorium del Massimo sold out nei suoi 1200 posti, per molte squadre prima di salire sul palco a scatenarsi si è svolto il fondamentale riscaldamento. Si scambiavano consigli per la categoria Senior la colorata crew delle sei “Positive Vibes” della “Santinelli Dance Academy” guidate dalla coreografa Simona Soria e la “7crew” di “Studio 7” del quartiere Portuense del coreografo Gabriele Emili: per loro dei divertenti cappelli neri a falda larga. Nella categoria All Style la scuola “Global Dance Studio” con il gruppo “GDS Mega” formato da 22 ballerini e guidato da Paolo Ricotta e Gloria Novelli ha optato per un look black and white movimentato da lunghi impermeabili.

Si preparava per l’esibizione nella categoria Maxi Crew la squadra di quindici ballerini “Uda professional 2.7” provenienti dalla scuola “Uda Urban Dance Academy” in zona Anagnina e guidata da Ilenja Rossi. Ideata da Cristina Gastaldi, coadiuvata da Marco Cavalloro, la manifestazione “Yo! Urban Dance” rappresenta una preziosa piattaforma di interscambio culturale, facendo anche ottenere delle borse di studio. Ecco alcuni dei vincitori 2023: per la categoria Mini Kids i “Baby Dreamers”, tra i Kids vincono gli “Handz Up”, tra gli Junior i “Banda7” e per i Senior vince la crew palermitana “Sisterhood Crew”.