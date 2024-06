Sabato 1 Giugno 2024, 21:23

«Se avessi un milione da spendere fonderei venti giornali e non comprerei alcun documento storico», scriveva così Giuseppe Mazzini, nel 1835, guardando al domani da costruire, in termini politici, ma anche di coscienza e cultura del Paese, a rimarcare la necessità di dare all'Unità, filosofica e istituzionale, la base di un sentimento vero - e tutt'altro che scontato - di unione. Alla figura di Mazzini, tra ideali e umanità – soprattutto alla riscoperta di quest'ultima – è dedicata la mostra L’ultimo ritratto: Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento, a cura di Edith Gabrielli con la consulenza storica di Giuseppe Monsagrati, ospitata a Roma, al Vittoriano, fino al prossimo 8 settembre. Organizzata dal Ministero della Cultura, che si è anche adoperato per ottenere il prestito dell'opera di Lega, e dall'Istituto VIVE, l'esposizione è stata inaugurata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

«Il Vittoriano, la Casa del Risorgimento Italiano, è il luogo naturale per ospitare la mostra dedicata a Giuseppe Mazzini, che di quel processo Storico fondativo della Nazione è colui che meglio ha incarnato i valori e personificato le gesta», ha commentato il ministro, sottolineando l'importanza di Mazzini anche per la storia del pensiero occidentale.

IL PERCORSO

Oltre sessanta i pezzi esposti, tra dipinti, sculture, incisioni, fotografie, manoscritti, documenti inediti e cimeli mazziniani. Uno per tutti, lo scialle, già appartenuto a Carlo Cattaneo. Articolata in quattro sezioni, su due piani, l'esposizione si apre con il Busto di Giuseppe Mazzini, opera di Giovanni Spertini, recente acquisizione dell'Istituto Vive. Si prosegue con l'indagine del ruolo che Mazzini attribuì alla comunicazione di massa e all’elaborazione ed alla diffusione della propria immagine pubblica, dalla corrispondenza alla stampa. Poi, l'attenzione si sposta sul lavoro di Silvestro Lega.

L'OPERA

Cuore dell'iter, il dipinto di Lega Gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini. Nel ritratto, Mazzini appare fragile, sdraiato, con il volto segnato dalle rughe del tempo e dalla sofferenza. È l'immagine dell'uomo, giunto al limite delle forze e, più ancora, alla fine della sua battaglia, ad essere immortalata. L'opera intensa, anche commovente, non piacque in ambito mazziniano, perché pareva togliere autorità alla figura e alla comunicazione che di sé aveva offerto lo stesso Mazzini. Eppure, è proprio la profonda umanità a restituire la misura eroica di personaggio ed epoca, portando l'ideale in una dimensione concreta, fatta di passione, sangue, anche dolore, ma soprattutto aspirazione. «Lega conobbe fin da giovane il pensiero di Mazzini: l’artista divenne un seguace degli ideali repubblicani e contribuì alla causa sul campo di battaglia e con la propria arte», afferma Edith Gabrielli. E aggiunge, «Lega nell’ideare e poi dipingere questa tela così innovativa percorse una strada difficile e solitaria, come in fondo ogni grande artista».