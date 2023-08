Giovedì 3 Agosto 2023, 22:00

«E poi non sapevo più cosa guardare e guardai il cielo», scriveva Italo Calvino. E dalla terrazza di via delle Carine, con vista mozzafiato sul Colosseo, la volta celeste sembra salutarci. Nasce così ALT(r)E PIAZZE: iniziativa organizzata da Open City Roma, da un’idea dell’architetto Luigi Castelli Gattinara. Un efficace modo per ripensare le terrazze romane come “piazze creative” dove sperimentare forme inedite di apprendimento e produzione di arte contemporanea. E infatti qui si sogna e ci si ispira. Su una superficie di 1500mq lo spazio del Rione Monti accoglie l'installazione degli architetti Davide Paterna e Gattinara, realizzata con candidi lenzuoli che costruiscono delle "stanze" all'aperto. Ma non solo. Lungo gli scorci sui tetti di Roma, lo street artist Hitnes propone un'opera pittorica sulle lenzuola appese disegnando piccioni e gabbiani, i veri padroni dell’area. E ancora il video artist Stanislao Cantono di Ceva realizza un'opera visiva con proiettori che propongono vibrazioni sull’acqua, prodotte dai passi degli ospiti. Curiosità e sorpresa. Ad animare la serata ci sono anche le attrici Francesca Santamaria Amato, Chiarastella Sorrentino e Giulia Chiaramonte, in total black, che consegnano lettere agli avventori e suggeriscono di pensare a qualcuno che è in cielo. Ecco piu in lá l'installazione sonora "La fantasia è un posto dove ci piove dentro", della sound artist Costanza Francavilla. Insomma un’occasione per conoscere i luoghi segreti della Città Eterna. Perché a Roma esiste un tesoro: un patrimonio di spazi aperti che troppo spesso ignoriamo o non utilizziamo. Stiamo parlando delle terrazze: scuole, uffici, condomini privati e case popolari. «Con ALT(r)E PIAZZE dal primo all’otto agosto vogliamo tornare ad abitare i tetti della Capitale – spiega Laura Calderoni, direttrice della manifestazione - mostrando come, attraverso l’installazione di dispositivi semplici e poetici, ma anche grazie alla tecnologia, questi luoghi oggi vuoti e sotto-utilizzati possano diventare vere e proprie piazze pubbliche in quota. Faranno parte del festival undici terrazze, dal centro alla periferia». E a giudicare dalla folla che occupa la location, e scatta tante foto, l’iniziativa è davvero un successo.