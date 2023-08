Roma, gite glam per le ultime ferie d'agosto delle celebrità

Giochi d’acqua, momenti di relax, tenerezze a bordo piscina, golosità sotto l’ombrellone ed anche fuori. Le vacanze continuano per i tanti volti noti ancora alle prese con le ferie d’agosto, mentre i set, studi televisivi e salotti culturali cittadini sono ancora un lontano ricordo. O forse un miraggio che si vede da lontano, da quel bagnasciuga su cui restare ancora qualche attimo. Pochi giorni in più per godersi gli ultimi scampoli di stagione mentre il caldo, del trascorrere dei giorni non si prende cura e le alte temperature, rendono la coda d’agosto bollente, come un luglio che sembra durare un'eternità.

Eppure la prossima Mostra del Cinema di Venezia è dietro l’angolo e, l’ottantesima attesissima biennale di cui è uscito il programma proprio di recente, aprirà i red carpet del Lido dal 30 agosto, per inaugurare la nuova stagione dei tappeti rossi più fotografati d’Italia e oltre.

Adora la golden hour soprattutto se ‘vista mare’, la conduttrice Ambra Angiolini, pronta a debuttare con una nuova stagione televisiva targata “X Factor”, che la vedrà protagonista sul banco dei giurati, accanto ai colleghi e compagni di avventura del talent “con la T maiuscola”, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan, con la conseguente conferma della padrona di casa, Francesca Michielin. Avventuriera dall’anima globe-trotter, Kasia Smutniak – tra le muse di Ferzan Ozpetek -, sempre bella anche in versione motociclista e, in questo periodo, pronta alla sua prima avventura dietro la telecamera. Kasia segue da vicino l’attività della “Pietro Taricone Onlus”, progetto benefico al quale è molto legata, che la porta spesso a girovagare oltreconfine.

Chi non vuole proprio tornare alla routine del set quotidiano invece, è l’attrice Federica Cifola, impegnata tra scatti al tramonto fatti da prua a poppa e spedizioni dentro colorati mondi sommersi. Per Valeria Marini poi, si sprecano le pose plastiche – e soprattutto stellari - sulla battigia, con scatti in luoghi iconici come le cabine bianco-azzurre dei lidi più amati dai cineasti. Per il conduttore Stefano De Martino, ogni momento è buono per allenarsi al lancio del caciocavallo, nuova disciplina sportiva praticata con grande dedizione e impegno dal ballerino e presentatore tra i più amati dal pubblico italiano.

Maria Grazia Cucinotta poi, opta per un bagno di coccole insieme al suo Giulio Violati, a cui dedicare tutto il suo amore sulla sabbia, non prima però di aver salutato l’adorato Massimo Troisi dipinto sulle pareti dei luoghi che furono de “Il Postino”.