Roma, la carica delle star per la McKim Medal all'American Academy in Rome

Quando la cucina diventa arte. Alice Waters, celebre chef internazionale, rende omaggio al collega stellato italiano più noto al mondo, Massimo Bottura, consegnandogli la prestigiosa McKim Medal 2023. Fondato dall’American Academy in Rome nel 2005, con sede a Villa Aurelia, teatro della cerimonia, si tratta di un riconoscimento annuale che premia personalità che con il loro lavoro abbiano contribuito in maniera significativa alle arti, alle discipline umanistiche e alla cultura. E tutti ciò nell’anno che vede la cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell'Unesco.

Iniziano a sfilare nomi illustri. Ampio tailleur bianco per Kasia Smutniak che arriva all’appuntamento con il marito Domenico Procacci. E poi Robbins Mark, CEO American Academy in Rome. Ecco Carlo Perrone con la moglie Polissena. Lungo nero con specchietti applicati per Margherita Marenghi Vaselli Puri Negri, presidente McKim Medal Gala. Salgono il viale che immette nel fresco giardino anche Laudomia Pucci, lo stilista Alessandro Michele, Alessandro Preziosi, l’attrice Dharma Mangia Woods e il coreografo Benjamin Pech.

In nero Serena Bortone in floreale griffato. Appare l’influencer Viviana Volpicella. Pioggia di flash per i Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. «Finalmente la cucina diventa un fatto culturale - commenta Bottura - ed è una vita che lavoro per questo traguardo». Applaude Anna Coliva, in floreale. Ed è una folla glam che non si arresta. Giuseppe Tornatore è con la moglie Roberta Pacetti e poi Marina Cicogna e Giancarlo Leone.

Occhi puntati su Anna Fendi, in lungo nero, con Delfina Delettrez. Isabella Ferrari è al braccio del marito regista Renato De Maria. E ancora si riconoscono Maria Teresa Venturini Fendi, Federica Cerasi, Marina Pignatelli accompagnata dall’amico Umberto Masci, Roberta Giarrusso, Beatrice Bulgari, Ginevra Elkann. Brindisi al talento made in Italy, fino a tardi.