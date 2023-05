Vip & cavalli: è una festa di stile a piazza di Siena

Il clou degli appuntamenti glam dell’ultima giornata del celebre concorso ippico di Piazza di Siena va in scena nel corso dei vari esclusivi lunch. Quelli organizzati sotto i gazebo in legno dei vari lounge-bar più ambiti della kermesse. Sicuramente un modo per seguire meglio le competizioni rimaste. E’ così da ”Mag” ci sono la consigliera Rai Simona Agnes, in stiloso spolverino dalle colorate geometrie, che accoglie il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberta Casellati, in elegante camicia floreale. Tra i candidi tovagliati del ritrovo si riconoscono anche Gian Marco Chiocci, nuovo direttore Tg1, con il collega Mario Orfeo, ex direttore della stessa testata. Fa il suo ingresso, tra la piaggia di flash, la solare Serena Autieri, in elegante completo pantalone beige su ampio cappello di paglia chiara, così come si conviene alle dame della manifestazione che danno vita ad una vera e propria gara a colpi di falda.

L’attrice e cantante napoletana è scortata dal marito, Enrico Griselli.

Nel frattempo la Agnes, in compagnia del marito Pierluca Impronta, saluta il vicepremier Antonio Tajani, protetto dalla scorta. Più in là l'amazzone Angelica Impronta si fa immortalare con il cavaliere azzurro Luca Marziani. Si procede con i volti noti. Ad un altro tavolo si riconosce Gigi Marzullo, in camicia a righe bianche e azzurre, con la consorte Antonella De Iuliis. Accanto alla Casellati siede Sandra Carraro. Nello stesso lounge ci sono Rita Dalla Chiesa, in giacca a quadretti, con la figlia Giulia. In un’altra location appare invece la mondanissima Esther Crimi. E lungo il viale del corporate spicca il corto tailleur rosa della showgirl Angela Melillo, su borsa dalle nuance viola. Cambiando registro, nella postazione a due passi da quella televisiva si scorge la giovane attrice Nathalie Rapti Gomez, in lungo e fresco peplo bianco con cintina azzurra. «Sono stata in Colombia - dice il volto di tante fiction - e ho lavorato molto. Ora mi godo il relax». Con gli amici che le fanno compagnia al tavolo bordo campo, brinda infatti con un calice di buon bianco. A fine pomeriggio tutti ad applaudire l’affascinante spettacolo dello storico Carosello dei Lancieri di Montebello, sempre di grande impatto.