Un po' di Piemonte a Roma, con uno dei suoi prodotti più celebrati, in Italia e all'estero. E una delle sue terre più famose, le Langhe, patrimonio Unesco. Sabato 11 maggio, in via del Trione 5, è stata organizzata una degustazione di vini piemontesi, quelli imbottigliati da "Poderi La Collina" di Piergiorgio Marengo, con l'accompagnamento di specialità locali. © RIPRODUZIONE RISERVATA