Villa Pamphilj Pop Festival, il ricordo di Guido bellachioma 50 anni dopo la «Woodstock italiana»

Figlio di un festival pop? Quando vivi l’attualità fatichi a pensare a come ricorderai quel particolare momento dopo 50 anni. Il Villa Pamphili Pop festival, che giungeva dopo le due edizioni a Caracalla (10/11 ottobre 1970 - 6/8 maggio 1971, doveva essere di due giorni ma visto il successo si aggiunse il terzo). I giorni di Villa Pamphili (25/27 maggio 1972) “incasinarono” l’esistenza di tanti ragazzi, compreso il sottoscritto. Io avevo 17 anni e andavo al liceo scientifico Marcello Malpighi a poche centinaia di metri da quel parco enorme.

Sul palco del festival avrebbe suonato anche un mio compagno di scuola, Roberto Ciotti, valente chitarrista rock blues; lo avrebbe fatto con i Blue Morning, band jazz rock tra Soft Machine e Traffic, formata con altri ragazzi romani, tra cui Maurizio Giammarco al sax, che sarebbe diventato uno dei maggiori jazzisti italiani.

Avevo già un amore sconfinato per la musica, però quei tre giorni impressero un marchio indelebile nella mia carne. E quell’amore per le sette note oggi è più forte di allora! Impossibile sapere quali artisti suonarono effettivamente perché molti di quelli annunciati non parteciparono, mentre tanti salirono sul palco all’ultimo momento.

Nella prima categoria troviamo, giusto qualche nome come esempio, Stormy Six, Nuova Idea e Amon Düül II, anche se molti giornali recensirono la loro esibizione (!). Nella seconda Embryo e Koala (una band di r’n’b che suonava classici di Chicago e Blood Sweat & Tears).

Gli Hawkwind parteciparono e ottennero ottimi consensi anche dalla critica, specialmente il bassista Dave Anderson, ex Amon Düül. Peccato che Anderson avesse già lasciato il gruppo e che il bassista “incensato” fosse Lemmy Kilmister, futuro leader dei Motörhead, leggenda dell’heavy metal internazionale.

È anche per le esperienze vissute a Villa Pamphili, forse il primo momento di condivisione delle emozioni giovanili con il rock italiano in primo piano (genericamente definito rock progressivo), che sono diventato giornalista musicale.

Sempre per lo stesso motivo oggi dirigo la rivista Prog Italia, che racconta ogni due mesi quell’onda lunga delle musiche “curiose” nate all’inizio degli anni 70, come sintetizza il suo motto “suoni progressivi e dintorni, contaminazioni e orizzonti aperti”. In definitiva tanti della mia generazione sono un po’ figli di Villa Pamphili Festival 1972.