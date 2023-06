Martedì 13 Giugno 2023, 21:02

Luci che abbagliano nel cuore di Roma, tra flash e dolce vita a due passi da Piazza di Spagna, con la capitale che vive le sue prime timide notti di un’estate che, a causa del maltempo, fa un po’ di fatica a decollare. E quella raccontata in Via Frattina è una storia di vita, lavoro ed eleganza, che attraversa i decenni del novecento per giungere fino a noi con una classe che non perde un colpo e che, con il passare degli anni, rafforza la sua identità nell’essenza stessa di cui è forgiata. È la mostra di borse al civico 86 che omaggia la ‘bellezza’, concetto portante di un prodotto artigianale che non si può ridurre al mero impiego di ‘porta oggetti’.

Perché con una borsa ci si può sentire nel posto giusto, ‘giusta’ nel proprio outfit, con tanto di accessori al seguito. Per questo l’esposizione firmata da Aigner, per la cui apertura romana è stata chiamata come madrina Elena Santarelli, ha visto l’arrivo anche di Francesca Valtorta e di tante altre ospiti, presenti con partecipazione ad un happy our che ha il sapore dell’antico ‘sapere artigiano’. Il marchio di borse protagonista infatti, ha radici lontane nel tempo e nei kilometri, con quella sua origine monegasca che nella capitale, è esplosa per l’ottantesima apertura nel mondo. Ben diciotto sono infatti i punti vendita a livello globale per il luxury brand ‘Made in Monaco’.

Borse, gioielli e orologi, accessori in pelle caratterizzano il brand la cui direzione creativa è affidata a Christian Beck, che mixa abilmente in ogni collezione, l'heritage della casa di moda tedesca al gusto contemporaneo, per una visione dalla prospettiva futuristica e sempre con il giusto orgoglio per le sue origini. Origini che risalgono agli anni ’30, quando il designer ungherese Etienne Aigner debuttò con successo alle sfilate di Haute Couture a Parigi. Immediatamente dopo fu New York, con i ruggenti anni ’50 pronti ad esser contenuti dentro quel famoso logo a ferro di cavallo che divenne storia, passata per Monaco dove Etienne incontrò il businessman Heiner H. Rankl, che divenne suo socio d’affari con cui diede vita nel 1965 alla nascita dell’etichetta di culto tedesca.

Sulle note di DJ Fae al secolo Raffaella Papa, arrivano Sylwia Klose e Rachele Mura, rispettivamente moglie di Miroslav Klose e ex moglie di Federico Marchetti, bandiere biancocelesti da sempre amate. Poi Claudia Scutti, stylist di Alessia Marcuzzi, seguita dalla speaker Manola Moslehi appena giunta dagli studi di Radio Italia. Tra gli ospiti anche Jane Alexander, Jolanda Gurreri e la conduttrice TV Greta Mauro, seguita da Martina Veneziani di Wonder Lab, produzione che si occupa di effetti digitali per il cinema. Dal web Giulia Latini alias @bionditudo su instagram e poi le attrici Federica Zacchia, Claudia Tosoni e Enrica Pintore.