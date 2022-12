Sabato 24 Dicembre 2022, 08:47

Natale fa rima con fashion. Anche perché vip e non sono alla continua ricerca del dress-code adatto per i vari appuntamenti del periodo. Quale colore scegliere? Paillettes sì o no? Un tocco di cashmere? Tutte domande che si pongono gli ospiti del brindisi delle Feste di via Belsiana. Appaiono, lungo un'atmosfera gioiosa e luccicante, i tanti ospiti glam. E quale migliore occasione, inoltre, per lo scambio degli auguri. Ecco l'étoile Eleonora Abbagnato, in caldo gilet di pelliccia, con il marito Federico Balzaretti. Ci sono, tra i tanti, gli attori Sofia Bruscoli, in mini skirt nera, Neri Marcorè, che conversa con il giornalista Claudio Brachino, Mattia Sbragia, Brando Giorgi, che saluta Roberta Beta, Pietro Romano, Mario Zamma ma anche Pietro Delle Piane, in chiodo da pilota. Arrivano Vincenzo Bocciarelli, Michele Carfora, Elena Russo, in nero, Giulio Corso, in basco grigio, Chiara Sani.

Non mancano conduttori e personaggi televisivi come Massimiliano Ossini e la fascinosa Pamela Prati, che sceglie il total white. Matilde Brandi, in rosso, si fa un selfie con l'amica Patrizia Pellegrino, in velluto blu. E poi, Rosanna Cancellieri, in pelliccia, Maria Rosaria Omaggio, in rosso, e Andy Luotto, in maglione giallo. Tutti colpiti dal trunk show: ovvero l'anteprima della nuova collezione proposta con classe da alcuni indossatori che sfilano nella spaziosa location. Accolti da Deborah Bettega fanno il loro ingresso anche Danila Bonito, con divertente colbacco di pelliccia, Antonio Zequila, Nadia Bengala, Eleonora e Saverio Vallone. Si riconosce lo schermidore Stefano Pantano. Si parla di celluloide con i registi e attori Francesco Apolloni, con il fido cane Sancho, Massimo Spano e Gaetano Russo, e poi con il produttore cinematografico Claudio Bucci. La nobiltà schiera i principi Guglielmo Giovanelli Marconi e Fulvio Rocco de Marinis. Si notano il top model Roger Garth, con zucco marrone e cagnolino bianco al seguito, e la cantante Alma Manera. Cocktail e musica con dj set per intrattenere gli invitati che ammirano i capi realizzati a mano con un'attenzione a qualità, tradizione e sperimentazione di nuove tecniche e lavorazioni. E il brindisi è tutto ovviamente dedicato allo stile. Fino a tardi.