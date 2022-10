Il Vertical Movie Festival, all'insegna del green, attira giovani e vip alla Casa del Cinema

Creatività in formato verticale per una kermesse tutta giovane e all’insegna dell’ecologia. Presso la Casa del Cinema molto apprezzata la quinta edizione del Vertical Movie Festival. Primo festival dell’audiovisivo girato nel formato video verticale 9/16. Ideata e diretta da Salvatore Marino e organizzata e prodotta da Maurizio Ninfa, la manifestazione ha previsto 40 cortometraggi finalisti, selezionati tra gli oltre 600 video pervenuti da 117 Paesi di cinque continenti diversi. Tutti con un tema molto green: l'ecologia, la sostenibilità, le energie rinnovabili e il rispetto dell'ambiente.

La serata, condotta dall’attrice Maddalena Zoppoli, registra la presenza, come giurati, della presidente Silvia Scola, della sceneggiatrice e attrice Alessandra Kre, del compositore Fabrizio Fornaci, di Roberto Nepote, direttore marketing Rai Uno, e del cantante Marco Borrelli, vincitore della sezione Vertical Song 2011.



Tra i premiati, tutti tra i 23 e i 25 anni, molto apprezzati dal pubblico, sfilano Alejandro Cervantes Orozco, omaggiato per il miglior montaggio, Ks Zhang per la migliore animazione, Roufy Nasution per la migliore sceneggiatura, Choi Woo Gene per la migliore fotografia, Federico Bensi miglior videomaker italiano, Andrea Anghinetti per la migliore opera musicale, Emanuele Matera per la migliore regia e Arjanmar H.Rebeta, vincitore del Vertical Movie Festival di questa edizione. Tutti premiati da Milena Vukotic, che riceve anche il premio alla carriera, Pino Strabioli, il regista Gianfrancesco Lazotti, il produttore Massimiliano La Pegna, la scrittrice Irene Bozzi. Premio alla carriera anche al regista Andrea Marrari.

Ad animare la serata, due monologhi applauditissimi di Salvatore Marino e Gianluca Blumetti. In platea, accolti da Giorgia Giacobetti, ci sono Valerio Rossi Albertini, Dario Salvatori, Elena Bonelli, Saverio Vallone, Liliana Mele, Alex Elton, il regista Francesco Colangelo e il compositore Fabrizio Fornaci.