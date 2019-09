Vela day divertitempo onlus: vince cristiana monina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande successo per la seconda edizione del “” di Divertitempo, che si è svolto a Nettuno grazie all'organizzazione della Marina di Nettuno, del Nettuno Yacht Club, del Circolo Canottieri Nettuno e della stessa Onlus che promuove l’inclusione tra bambini con disabilità e non (www.divertitempo.it).Alla partenza della regata non competitiva erano presenti infatti 23 imbarcazioni con a bordo 42 bambini, oltre agli operatori della Onlus che tutto l'anno lavorano con i nostri bambini speciali nei progetti di Divertitempo e molti genitori e amici. A tagliare per primo il traguardo della regata, monitorata per l'intera durata dalla Guardia di Finanza e dalla PolMare, è stato il Pifferaio Magico, un Comet 45, che aveva come comandante la campionessa di vela, oro agli Europei del '95, Cristiana Monina: "Per me è stato un grande dare e avere. Osservare i bambini al timone che si aiutavano mi ha davvero emozionata. Ho visto una solidarietà e una collaborazione che sono difficili da trovare e che sono senza dubbio frutto del grande lavoro che sta facendo Divertitempo. Il mare amplifica qualsiasi emozione e spero di ripetere presto un'esperienza profonda come questa".Molto soddisfatto anche il presidente di Divertitempo, Gianluca Morelli: "Abbiamo avuto ancora una volta la prova che questi bambini possono fare davvero tutto. Quello di oggi è un successo importante che ci dà una nuova spinta nel nostro percorso nel segno dell'inclusione. Un percorso che sarà sempre più ricco di appuntamenti per abbattere ogni muro, psicologico e fisico". Alla manifestazione erano presenti anche gli assessori del Comune di Nettuno Ilaria Coppola, Camilla Ludovisi e Maddalena Noce che hanno seguito in barca la gara e partecipato alla premiazione. Alla riuscita di questa edizione, che godeva del patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Nettuno e della FIV, ha contribuito anche il supporto logistico CVAT di Anzio, del Circolo Pescatori di Nettuno e dell'MDN ACQUASCOOTER, oltre alla agenzia di eventi Cristiana Monina Nautical Events, al bar Panna e Cioccolata di Nettuno e Mood Sunset Club di Anzio.