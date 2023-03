Una gara di solidarietà con le star: in campo con Matteo Marzotto

Appuntamento charity tra preziosi marmi anni Sessanta e nomi noti. Matteo Marzotto, presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, é l’ospite d’eccezione di un hotel deluxe di via Cavour per una serata di sensibilizzazione su questa grave malattia e sull’importanza di sostenere lo sviluppo delle cure. Con lui tanti vip. Il tutto in attesa della cerimonia in agenda domani al Quirinale, quando Marzotto riceverà dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella l’onorificenza al Merito “per la promozione dell’attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive”. Nel frattempo a via Cavour la padrona di casa Stefania Bettoja accoglie non solo il presidente FFC ma anche tanti ospiti sensibili alla causa come gli attori Pino Strabioli e Marco Aceti e il regista Enrico Vanzina. Nel corso del cocktail ecco Elena Parmegiani, presidente Galleria Colonna, l’attore Adriano Squillante, Vincenzina Lucidi, ricercatrice e responsabile fino al 2022 del Centro FC all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e ancora Cecilia Cascone, responsabile Delegazione FFC Ricerca Roma e portavoce Gruppo Consultazione Volontari della Fondazione, la giovane testimonial Giulia Vrenna, affetta da fibrosi cistica, e Fabio Cabianca, responsabile raccolta fondi. Si riconosce il manager teatrale Alessandro Longobardi. Applaude Marsha Alicia Straker, medico originario delle Barbados, molto vicina ai temi trattati. «Quasi 28 anni fa mia sorella Annalisa, vittima della malattia, mi ha aiutato a fondare tutto questo - dice Marzotto - ovvero il soggetto privato più attivo in questo ambito. Con dei numeri rilevanti. Siamo una piccola famiglia davvero attiva». Partono le testimonianze. Un’occasione, questa, per conoscere meglio l’attività dell’organizzazione impegnata a promuovere i più innovativi progetti scientifici per migliorare la qualità e durata di vita dei soggetti malati. Un obiettivo perseguibile grazie alla campagna “Il tuo 5x1000 a FFC Ricerca”. Light dinner a base di golose mezze maniche alla amatriciana, trofie con zucchine romanesche, pisellini primavera e menta, fiori di zucca con formaggi e carciofi. Il brindisi è tutto alla solidarietà.