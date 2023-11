Un premio alla grande Anima dell'arte

La dedizione del mondo culturale nel dedicare la dovuta attenzione al sociale e alla solidarietà, viene messa in evidenza dall’associazione non profit “Anima per il sociale nei valori d’impresa”, promossa da Unindustria e che da ventidue anni assegna il “Premio Anima - Per la crescita di una coscienza etica”. Ieri ha raccolto sulla terrazza Caffarelli in Campidoglio i rappresentanti di diverse specializzazioni che nel 2023 hanno messo al centro del loro lavoro la responsabilità sociale. Sono arrivati Gianluca Comin, il presidente del gruppo Tecnico Energia Confindustria Aurelio Regina, il Direttore Generale di Unindustria Maurizio Tarquini, la presidente dell’SNGCI Laura Delli Colli e il presidente dell’associazione Civita Gianni Letta con la moglie Maddalena Marignetti. Il presidente del Premio Anima Luigi Abete ha consegnato per primo il riconoscimento a Nicolò Govoni dell’Associazione Still I Rise, arrivato in compagnia di Desiree Colapietro Pietrini. Prendevano posto nella sala gremita anche Simonetta Giordani segretario generale di Civita, la presidente di BNL Bnp Paribas Claudia Cattani, il presidente Tim Salvatore Rossi e il presidente della Luiss Luigi Gubitosi. La cerimonia è stata presentata dal giornalista Rai Giovanni Anversa che ha agevolato la consegna dell’elegante premio ideato all’Architetta Augusta Fabbri Galletti: un’ala di farfalla stilizzata. Per la categoria Cinema ha vinto il regista Matteo Garrone che, impossibilitato a presenziare, è stato sostituito da Paolo del Brocco Ad di Rai Cinema a cui un soddisfatto Presidente Unindustria Angelo Camilli ha consegnato il riconoscimento. Saluti video da parte di Claudio Bisio nelle vesti di regista: il suo premio è stato ritirato da Giampaolo Letta vicepresidente e Ad Medusa, salito sul palco con gli attori Marianna Fontana e Lorenzo Mc Govern Zaini, mentre la consegna è stata affidata all’assessora alle attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli. Per il giornalismo vince Valerio Cataldo con i complimenti e gli applausi del prefetto Laura Lega, capo dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno. La scrittrice Antonella Lattanzi è stata premiata dalla Presidente di Anima Sabrina Florio e da Filippo Rodriguez, Head of Sustainability Enel Italia per il libro “Cose che non si raccontano”. Riconoscimenti anche al teatro di Julie Ann Anzilotti e la Compagnia XE con la consegna dell’assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre e alla fotografia di Marco Palombi che ha ricevuto il premio dalla presidente Claudia Cattani.