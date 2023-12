Più libri più liberi a La Nuvola, ultimo giorno: gli appuntamenti del 10 dicembre

Cinquecentonovantaquattro espositori per 650 eventi in 5 giorni. Un successo per “Più libri più liberi” la fiera della media e piccola editoria promossa dall’Associazione Italiana Editori con il sostegno di Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e Ice e con il contributo della Siae, che si chiude oggi a La Nuvola dell’Eur. Nelle sale del polo fieristico si sono alternati scrittori noti e meno noti ma anche volti famosi del cinema, della tv e della musica ma anche firme importanti del giornalismo nonché esponenti politici. Migliaia le persone di ogni età che hanno visitato la fiera.

Anche oggi il programma è denso di appuntamenti ed eventi.

In sala Cometa, alle 10, “Ti tengo per mano – Fumetti per un mondo migliore” con la partecipazione di Zerocalcare.

Vittorio Sgarbi terrà, alle 11, in auditorium, una lectio magistralis su “Michelangelo. Rumore e paura” a cura de La Nave di Teseo.

Alla stessa ora, in sala Aldus, un omaggio a Simenon per i 120 anni dalla nascita con la presentazione del libro “Maigret e il caso Simenon” di Maurizio Testa a cura di Homo scrivens.

Sempre alle 11, in sala Giove, si parlerà delle fontane di Roma con la presentazione del libro di Michaela Krčmovà “Passeggiata alla scoperta delle fontane rinascimentali e barocche” di Schena Editore.

Alle 12, in sala Cometa, presentazione del libro di Erri De Luca “Cercatori d’acqua” a cura di Giuntina

Alla stessa ora, in sala Marte, ancora uno spazio dedicato alla Capitale con la presentazione del libro di Francesco Erbani “Roma adagio. La città eterna, la città quotidiana” a cura di Enrico Damiani Editore.

Alle 12.30, gli appassionati di natura non potranno perdere la presentazione del libro “L’inventario delle nuvole” di Franco Faggiani. Assieme all’autore ci sarà Simona Cives. A cura di Fazi Editore.

Siccome si avvicina Natale c’è anche un appuntamento a tema: la presentazione del presepe di Andrea Pazienza riprodotto in 3D a cura di Gallucci Editore, alle 13.30, in sala Nettuno.

Alle 15, in sala Polaris, sarà presentato il libro “Weyward” di Emilia Hart.

Assieme all’autrice ci sarà Anna Giurickovic Dato. A cura di Fazi Editore.

Molto atteso, alle 15.30, in sala Luca, l’incontro con Merlin Holland l’unico discendente in linea diretta di Oscar Wilde che presenterà il libro di suo padre Vyvyan Holland “Essere figlio di Oscar Wilde”. A cura di La Lepre Edizioni in collaborazione con Institut français Italia.

Altro omaggio a Calvino, alle 15.30, in sala Venere, con la lectio magistralis di Matteo Motolese a cura di Treccani Libri.

Spazio alla musica, alle 16.30, in sala Cometa, con “Le parole delle canzoni”. Protagonista dell’incontro Piotta. A cura di Treccani.

Francesca Reggiani presenterà il suo libro “Spettacolare. Finchè c’è vita c’è satira” scritto assieme a Enrica Accascina. Appuntamento alle 16.30, in sala Sirio. A cura di La Lepre Edizioni.

Alla stessa ora, in sala Vega, sarà presentato il libro di Armando Palmegiani “Emanuela Orlandi 40 anni di depistaggi” a cura di Armando Editore.

Marino Bartoletti presenterà il suo libro “La partita degli dei”, alle 17.30, in sala Vega, a cura di Gallucci Bros.

Sempre alle 17.30, in sala Sirio, presentazione del libro di Mario Sesti “Le 250 serie TV da non perdere”. Assieme all’autore interverranno Beatrice Dondi, Giulio Scarpati e Boris Sollazzo. A cura di Fazi Editore.

Alle 18, nell’arena Robinson incontro con il premio Strega Nicola Lagioia.

In auditorium, alle 18.30, infine, un omaggio a Michela Murgia. Ai saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, seguiranno interventi di Simonetta Bitasi, Maria Luisa Frisa, Djarah Kan e Ginevra Lamberti su l’autrice e la lettura, la moda, la politica, il femminismo e la morte.