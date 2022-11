"L'ultimo abbraccio", il primo romanzo dell'avvocato Gian Ettore Gassani è un racconto sulla famiglia e il valore della memoria

Un romanzo sull’amore e sulla memoria, sulla famiglia perduta, cercata, ritrovata, scritto da uno dei piu famosi avvocati matrimonialisti italiani. E‘ “L’ultimo abbraccio” il primo romanzo dell avvocato Gian Ettore Gassani (gia autore di saggi come "i perplessi sposi", la guerra dei rossi e "vi dichiaro divorziati") presentato giovedi 24 novembre all’hotel NH collection di Roma. Presenti all’evento Alvaro Moretti (Il Messaggero) Adriana Panitteri (Tg1) Roberta Serdoz (Tgr Rai 3) Antonella Martinelli (Porta a Porta) e Paolo Guzzanti.

Enrico Vanzina, il noir è da brividi: parterre di celebrità per il nuovo romanzo del regista

La trama

"L'Ultimo Abbraccio", è un libro che stupisce ad ogni pagina: «Quando pensi che le cose siano delineate invece avviene qualcosa di inaspettato, come nella vita: nelle disgrazie e nelle felicità a volte ci troviamo accanto a persone che mai avremmo pensato. E la vita è bella per questo» ha osservato Arianna Martinelli .

Il protagonista è Dimitri Wozniak, che a cinquantotto anni è un uomo solo nella cittadina ucraina immaginaria di Porz sulla soonda del Dnipro. Dimitri ricorda la sua infanzia in un internato (orfanotrofio dell'epoca sovietica) in cui finisce insieme alla sorella dopo aver perso i genitori nel 1940. Una memoria che viene ritrovata dal passato e insieme consegnata al futuro, ai bambini. Cinque ragazzi (anche loro orfani) sono infatti destinati a incontrarlo e cambiare la sua vita.

Sullo sfondo l’Ucraina, terra che l'autore conosce molto bene per motivi professionali (avendo gestito molte adozioni internazionali) ma anche la terra che oggi è al centro di un conflitto sanguinoso. Nelle pagine del romanzo, ambientato nel 1987 (appena prima del crollo del muro) troviamo descrizioni minuziose di paesaggi, colori e usanze, un modo per immergerci e conoscere da vicino questo paese e il suo animo profondo, al di là del filtro del conflitto che è l'unica che ci arriva oggi.

La staffetta degli amici che raccontano i libri sui social

Un racconto sulle adozioni, la famiglia, la memoria

Attraverso il dramma del protagonista "L'Ultimo abbraccio" tocca tanti tanti temi trasversali: le adozioni , la nostalgia e la memoria, l'accoglienza, l'importanza delle "radici”, la famiglia. È proprio negli orfanelli dell'Internat che Dimitri troverà una nuova famiglia dopo aver perso la sua. Infatti, come ha sottolineato Alvaro Moretti all'evento di presentazione: «Se l'autore nella sua professione aiuta le famiglie a scomporsi e ricomporsi, a cercare di gestirsi, nel libro racconta la storia di una famiglia che riesce a nascere nella maniera più incredibile, creando una fratellanza tra persone che non sono "fratelli di sangue" ma che lo diventano per i fatti della vita».

Emma Pomilio presenta a Rieti il suo ultimo libro “La grande Roma dei Tarquini”