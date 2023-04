Al Circolo Aniene tutti in campo sfogliando Walter Sabatini

Il primo capitolo letterario di Walter Sabatini dal titolo “Il mio calcio furioso e solitario”, edito da Piemme, è stato presentato insieme al giornalista Jacopo Volpi e a Giovanni Malagó al Circolo Canottieri Aniene, chiamando a raccolta tanti protagonisti del macro-mondo del calcio. Sergio Rubini, tra i presenti, legge le parole dell’ex dirigente sportivo di AS Roma e Bologna FC, suscitando le emozioni di una platea accolta dal carisma e dalla storia sportiva di Sabatini. Barba incolta, sigarette, parole di resilienza e lotta, ed una consapevolezza di vita e calcio di un uomo cresciuto a pane e pallone.



Tra i primi ad arrivare Daniele De Rossi, “il figlio più grande”, così definito più volte dal direttore. L’ex capitano di Roma e Nazionale infatti, non ha voluto mancare alla presentazione del libro a cui ha preso parte regalando selfie ai romanisti presenti, ancora affezionati alla parentesi giallorossa di Sabatini. Per De Rossi si sprecano i flash con Diego Perotti e suo padre Alberto. Il volume segna per il manager del calcio il fischio d’inizio in campo letterario, fatto con un libro che “sembra essersi auto generato” e dove le parole sono corse via dalla mente ai fogli. Come la vita o il pallone: «Non ho raccolto appunti, ho lasciato che i pensieri andassero. Ho vissuto e respirato calcio da sempre. Nel libro parlo della Roma e di altre società che sono ancora nel mio cuore. Non scrivo male vi dico la verità. Il libro è abbastanza godibile, sono anche meravigliato di esser riuscito a scrivere in modo così scorrevole».