Roma, "Tre Altalene" di Luigi Lunari dal 6 al 10 dicembre presso il Teatro delle Muse

Roma continua a regalarci rassegne teatrali uniche e irripetibili in ogni quartiere. Dal 6 dicembre al 10 dicembre presso il Teatro delle Muse (via Forlì n.43) ci sarà lo spettacolo teatrale “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari con la regia di Claudio Boccaccini e interpretato da: Massimiliano Buzzanca, Stefano Scaramuzzino, Claudio Scaramuzzino e Caterina Gramaglia. La scenografia è stata affidata a Michele Funghi, i costumi a Camilla Padovano, le musiche inedite a Fabio Lombardi. Ad assistere al regista Claudio Boccaccini ci saranno Andrea Goracci (aiuto regia) e Giorgia Rumiz (assistente alla regia). Esilarante, surreale, misterioso, Tre sull'altalena è una commedia comica scritta da Luigi Lunari alla fine degli anni ‘80 che ha avuto decine di messe in scena in Italia ed è stata rappresentata in oltre 30 paesi stranieri.

Lo spettacolo.

Tre uomini, si trovano inspiegabilmente nello stesso luogo per tre ragioni diverse...ma cos'è esattamente quel luogo? Un discreto e comodo albergo, un luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutti e tre abbiano avuto l'indirizzo sbagliato? La singolare situazione accresce il mistero, ed l'allarme per un'esercitazione anti-inquinamento impedisce ai tre uomini di uscire.

Durante la notte che sono costretti a passare insieme, i tre giungono a sospettare che la stanza possa essere un'anticamera per l'aldilà e che probabilmente loro sono già morti e in attesa del Giudizio. Ne risulta un dialogo umoristico centrato sui temi importanti di vita e morte, destino, predestinazione e libero arbitrio, esistenza di Dio ed ateismo. Improvvisamente una donna delle pulizie entra nella stanza e dice cose talmente ambigue da far nascere nei tre malcapitati un nuovo grande enigma: è realmente una donna delle pulizie, o è l'Angelo del Giudizio? Mentre discutono sull’identità della donna, l'allarme per l'esercitazione termina e i tre possono improvvisamente uscire.